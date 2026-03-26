Ο Παναθηναϊκός κάνει τα βήματα που απαιτούνται, φέρνοντας την κατάσταση στα δικά του μέτρα σε μια Euroleague που γίνεται… σφαγή. Πως καθορίζονται οι περιπτώσεις ισοβαθμίας;

Μπορεί να έβαλε τον εαυτό του σε κίνδυνο, να εκτροχιάστηκε και να αναγκάστηκε να κοιτάξει όχι μόνο την… πάρτη του αλλά και τους γύρω του. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός, έστω διά πυρός και σιδήρου, «περπατάει» σε πιο ασφαλή μονοπάτια, φτιάχνοντας το εγγύς μέλλον του.

Σε μια σεζόν γεμάτη σκαπανεβάσματα, οι πράσινοι μετά την νέα ήττα σε ευρωντέρμπι από τον «αιώνιο» Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, χαμογέλασαν στους πρώτους τρεις «τελικούς» που έδωσαν.

Γεγονός που τους κάνει αισιόδοξους για το απευθείας πλασάρισμα στην πρώτη εξάδα, ακόμα και για την 4άδα και το πλεονέκτημα της έδρας αφού δεν απέχει και τόσο μακριά. Σε αυτό το εγχείρημα βέβαια δεν αρκούν τα δικά του μονάχα αποτελέσματα αλλά και των υπολοίπων που έχουν το «μαξιλαράκι» ασφαλείας.

Μετά την επικράτηση του Ερυθρού Αστέρα στο θρίλερ της Μπασκόνια στην παράταση, επικρατεί… κακός χαμός σε μια δεκάδα που δείχνει να κλειδώνει. Κι αυτό καθώς πέντε από αυτές τις ομάδες ισοβαθμούν με τον ίδιο αριθμό αγώνων (33) στο 19-14 ρεκόρ. Ανάμεσα σε αυτές και ο Παναθηναϊκός που έχει να δώσει τα 4 από τα πέντε επόμενα παιχνίδια του, κόντρα σε ομάδες με βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με εκείνον (27/3 Μονακό, 7/4 Μπαρτσελόνα ή βρίσκονται στο κόλπο της 4άδας (2/4 Χάποελ, 9/4 Βαλένθια). Μοναδική αδιάφορη η Εφές που πλήρωσε το κάκιστο ξεκίνημά της και έμεινε από νωρίς εκτός στόχων.

Με την άμμο στην κλεψύδρα λοιπόν να αδειάζει, είναι σημαντικό να διευκρινιστούν τα κριτήρια ισοβαθμίας που ισχύουν σε αυτόν τον μαραθώνιο της Euroleague, καθώς δεδομένα αυτά θα χρειαστούν στην τελική κατάταξη.

Σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας, ισχύουν κατά σειρά τα εξής…

Νίκες στα μεταξύ τους παιχνίδια

Διαφορά πόντων στα μεταξύ τους παιχνίδια

Συνολική διαφορά πόντων στην κανονική περίοδο

Καλύτερη επίθεση στην κανονική περίοδο

Αναφορικά με την ισοβαθμία περισσότερων από δύο ομάδων (τριών, τεσσάρων κλπ.), σχηματίζεται μία ειδική βαθμολογία με τα μεταξύ τους αποτελέσματα. Η ομάδα που θα έχει το καλύτερο ρεκόρ θα βρεθεί πιο ψηλά στην κατάταξη, ενώ σε περίπτωση που δύο ή παραπάνω έχουν το ίδιο ρεκόρ, τότε θα ισχύσουν τα κριτήρια ισοβαθμίας που αναφέρθηκαν παραπάνω, σχετικά όμως με τα μεταξύ τους και πάλι.

Αυτή τη στιγμή στο πιλοτικό σενάριο που η κανονική διάρκεια της Euroleague έφερνε τον Παναθηναϊκό ισόβαθμο με τη Ζάλγκιρις, τη Μονακό, τον Ερυθρό Αστέρα και την Μπαρτσελόνα στο τέλος, όπως συμβαίνει δηλαδή πριν το τζάμπολ της 34ης στροφής, οι «πράσινοι» θα είχαν 3-3 ρεκόρ στην «ειδική βαθμολογία», με δύο ματς βέβαια να εκκρεμούν.

Στο 4-3 και με την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα στο Κάουνας να εκρεμμεί (2/4), βρίσκεται η Ζαλγκίρις που έχει χάσει και τα δύο ματς από τον Παναθηναϊκό. Σε χειρότερη μοίρα από το «τριφύλλι» (2-4 στην ειδική βαθμολογία) πριν την μεταξύ τους συνάντηση η Μονακό που θα υποδεχθεί την μεγάλη Πέμπτη (10/4) στο Πριγκιπάτο την Μπαρτσελόνα.

Σε θετικό ρεκόρ από την άλλη ο Ερυθρός Αστέρας (4-3) που μένει στην Ισπανία και μετά τη Χώρα των Βάσκων πάει στη Βαρκελώνη (27/3), πριν δώσει τρεις σερί αγώνες με ομάδες αδιάφορες όσο κι αν μπορεί να ειπωθεί κάτι τέτοιο στη Euroleague. Για την ακρίβεια που δεν καίγονται.

«Κόλαση» από την άλλη για την Μπαρτσελόνα το φινάλε και το πρόγραμμα αφού είτε θα ευνοηθεί αφήνοντας πίσω τους συνδιεκδικητές της, είτε θα… τσουρουφλιστεί. Στην ειδική αυτή βαθμολογία οι Καταλανοί έχουν ρεκόρ 2-2 αφού τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια τους, είναι με τους επίδοξους «μνηστήρες» της 6άδας και ενός καλύτερου πλασαρίσματος (27/3 με Ερ. Αστέρα στη Βαρκελώνη, 2/4 στο Κάουνας, 7/4 στη Βαρκελώνη με Παναθηναϊκό και 10/4 στο Πριγκιπάτο). Πριν κλείσει τις υποχρεώσεις της με την Μπάγερν Μονάχου στην Ισπανία μετά το Ορθόδοξο Πάσχα στην τελευταία στροφή.