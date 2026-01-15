Έκτος παίκτης όνομα και πράγμα ο κόσμος του Παναθηναϊκού στο Μόναχο.

Σαν στο σπίτι του αισθάνεται ο Παναθηναϊκός στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα το βράδυ της Πέμπτης (15/1) και πώς να μην συμβαίνει αυτό;

Οι «πράσινοι» που καλούνται να φύγουν θριαμβευτές από τη Βαυαρία χωρίς τον Κέντρικ Ναν στην πρώτη του απουσία λόγω τραυματισμού απ΄ όταν φόρεσε το «τριφύλλι» στο στήθος, πήγαν στην ανάπαυλα με προβάδισμα τριών πόντων (40-43), σουτάροντας με πάνω από 45% στο τρίποντο.

Στην επικίνδυνη (δύο σερί νίκες εκεί) έξοδο του Παναθηναϊκού στο Μόναχο, φρόντισε ο κόσμος του να βρίσκεται εκεί κατά χιλιάδες για να τον… σπρώξει στο θετικό αποτέλεσμα.

Γύρω στους τρεις χιλιάδες φίλους των Κυπελλούχων Ελλάδας, βρέθηκαν στις κερκίδες του SAP Garden, δημιουργώντας από την αρχή μία ισορροπημένη κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους, οι φίλοι των «πρασίνων» δεν άφησαν ποτέ το τραγούδι. Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως ακουγόταν χειροκρότημα μετά από κάθε καλάθι. Είτε των γηπεδούχων είτε των (τυπικά) φιλοξενούμενων.

Στην Γερμανία και ιδίως στο Βόρειο τμήμα της, βρίσκεται ούτως ή άλλως μεγάλο μέρος του απόδημου ελληνισμού στην Ευρώπη. Άλλοι ταξίδεψαν από διάφορα μέρη της Κεντρικής Ευρώπης κι άλλοι από την Ελλάδα, για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας του Εργκίν Αταμάν. Στήριγμά τους, έκτος παίκτης τους.