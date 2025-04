Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το βράδυ της Τετάρτης (20:45) την Εφές στην Κωνσταντινούπολη, στο Game 3 της σειράς των PlayOffs, με στόχο να πετύχει το πολυπόθητο break και να προηγηθεί με 2-1.

Το ματς είναι καθοριστικό για την πορεία της σειράς, καθώς η τουρκική ομάδα είχε καταφέρει να «σπάσει» την έδρα του ΟΑΚΑ στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Εργκίν Αταμάν και οι «πράσινοι» θέλουν να απαντήσουν και να πάρουν εκ νέου το προβάδισμα πρόκρισης στο Final Four.

Ο Εργκίν Αταμάν αναγνωρίζει την σημαντικότητα της προετοιμασίας και ταυτόχρονα, σε δηλώσεις του πριν την αναχώρηση, έκανε λόγο για ρόλο φαβορί της Εφές. Ο Λούκα Μπάνκι από πλευράς του, τόνισε ότι «δεν πρέπει να αφήσουμε τον Παναθηναϊκό να πάρει εκδίκηση».

Και αν κάποιος γνωρίζει πως είναι να κάνεις break σε σειρές τον PlayOff , αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» το έχουν κάνει ουκ ολίγες φορές και μάλιστα, υπάρχουν παραδείγματα μέχρι και από την περσινή σεζόν με τη Μακάμπι.

Η δίψα για την επιστροφή στο Final Four, αλλά και το back-to-back, σε συνδυασμό με την «ένεση αδρεναλίνης» της ανοιχτής προπόνησης πρόκειται να παίξουν σημαντικό ρόλο στα κίνητρα του «τριφιλλιού».

Έτσι, ο Παναθηναϊκός αρκεί να «φρεσκάρει» τις ιστορικές του επιτυχίες και να θυμηθεί τα break, προκειμένου να θέσει σωστές βάσεις ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα break που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός:

2023-24 Vs. Μακάμπι (1/2, Game 4)

2018-19 Vs. Ρεάλ (0/2)

2017-18 Vs. Ρεάλ (0/2)

2016-17 Vs. Φενέρμπαχτσε (0/1)

2015-16 Vs. Μπασκόνια (0/2)

2014-15 Vs. ΤΣΣΚΑ Μόσχας (0/2)

2013-14 Vs. ΤΣΣΚΑ Μόσχας (0/3)

2012-13 Vs. Μπαρτσελόνα (1/3, Game 2)

2011-12 Vs. Μακάμπι (1/2, Game 4)

2010-11 Vs. Μπαρτσελόνα (1/2, Game 2)

2008-09 Vs. Σιένα (2/2, Game 3 & 4)

2006-07 Vs. Ντιναμό Μόσχας (1/1, Game 2)

2005-06 Vs. Μπασκόνια (0/1)

2004-05 Vs. Εφές (0/1)