O Ζέλικο Ομπράντοβιτς για όλους και για όλα. Ο προπονητής της Παρτιζάν κλήθηκε να σχολιάσει τα γεγονότα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μετά την ήττα της ομάδας του από τον Ολυμπιακό.

Αρκετά και ενδιαφέροντα ζητήματα ερωτήθηκαν και απαντήθηκαν από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης της 9ης στροφής της Euroleague, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Παρτιζάν.

Η ομάδα του Ζοτς έδειξε ικανή στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα – φρενάροντας τα βαριά χαρτιά των Πειραιωτών – να πάρει ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, πλην όμως το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν εκείνο που έκρινε τον νικητή.

Αναλυτικότερα τα όσα ανέφερε ο «άρχοντας των δαχτυλιδιών», Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την αίθουσα Τύπου του ΣΕΦ.

«Νομίζω πως χάσαμε μεγάλη ευκαιρία απόψε. Ελέγξαμε το παιχνίδι για 38′, όμως στο τελευταίο δίλεπτο μας προσπέρασαν με 71-69. Κάναμε πολλά λάθη και πήραμε αρκετές λάθος αποφάσεις, γι’ αυτό χάσαμε και το παιχνίδι. Φυσικά αυτός δεν είναι λόγος για να μην συγχαρούμε τον Ολυμπιακό καθώς πάλεψε για 40 λεπτά και κέρδισε το παιχνίδι», είπε στην εναρκτήρια τοποθέτησή του και συνέχισε.

«Δεν ξέρω τι συνέβη στο τέλος. Τους είπα να χαλαρώσουν. Μίλησα αρκετά και στην προετοιμασία του αγώνα ως προς την ηρεμία που ήθελα να δείξουν, ειδικότερα έχοντας το προβάδισμα. Όχι μόνο όταν ο Ολυμπιακός προσπέρασε αλλά και πιο πριν που είχαμε προηγηθεί με έξι και οκτώ πόντους. Να ηρεμήσουμε και να παίξουμε. Χάσαμε πολλά εύκολα λέι απ. Οκ, αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Αλλά τα τελευταία λεπτά κάναμε λάθη που κόστισαν. Όχι από αυτά που χάνεις την μπάλα αλλά από εκείνα που τους δώσαμε την μπάλα στα χέρια και σκόραραν με μεγάλη ευκολία. Συμφωνώ πως παίξαμε αρκετά καλά και κρατάω αρκετά θετικά στοιχεία τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά.

Είχαμε κάνει σχεδόν δύο προπονήσεις με τον Νικ Καλάθη και τον Σέικ (σ.σ. Μίλτον). Είναι κάτι αυτό όμως έτσι είναι το μπάσκετ του σήμερα. Δεν έχουμε χρόνο να δουλέψουμε. Με δύο προπονήσεις και είμαι κάτι παραπάνω από χαρούμενος. Εξαιτίας αυτού πιστεύω ότι παίξαμε όπως παίξαμε.

Ο Νικ Καλάθης είναι μαζί μας μόνο 7 ημέρες και έχει κάνει ουσιαστικά μονάχα δύο προπονήσεις. Ο Σέικ Μίλτον βρισκόταν εκτός έναν μήνα. Έπαιξε κόντρα στην Ντουμπάι με έναν μήνα εκτός, με έχοντας κάνει μονάχα μία προπόνηση. Πριν έρθουμε εδώ έκανε την δεύτερή του. Οπότε όλα στην ώρα τους. Το μπάσκετ και η Ευρωλίγκα, έτσι είναι. Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να δουλέψεις. Τους μιλάς, τους εξηγείς…

Φυσικά δεν κάνει κανείς λάθη από πρόθεση, κανείς δεν θέλει να το κάνει αλλά συμβαίνει. Ξεκινώντας τη σεζόν, κερδίσαμε τρία πραγματικά δύσκολα παιχνίδια. Βρήκαμε τον τρόπο με το Μιλάνο, την Έφες και την Μπασκόνια. Δύσκολα παιχνίδια και στο φινάλε τους. Απόψε πήγε όπως πήγε. Θα συνεχίσω να δουλεύω. Κάποιοι παίκτες καταλαβαίνουν, πρέπει να έρθουν και να μου μιλήσουν μέσα στο παιχνίδι. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να συνεχίσω να τους εμπιστεύομαι; Είναι ο μόνος τρόπο», ανέφερε ο Ομπράντοβιτς.

Αναφορικά με το βεβαρυμένο πρόγραμμα σε σύγκριση με τα πρώτα του χρόνια στο θεσμό και πόσο έχει αυτό αλλάξει, εξήγησε ότι… «δεν είναι παράπονο αλλά η πραγματικότητα. Μιλάμε για κάτι που είναι προφανές. Δεν είναι εύκολο καθόλου για τους παίκτες και τους προπονητές. Η Ευρωλίγκα των 20 ομάδων πλέον, έχει 38 παιχνίδια. Βάλτε σε αυτά και εκείνα για τα εγχώρια πρωταθλήματα, τα Κύπελλα και ό,τι άλλο υπάρχει.

Δεν ξέρω πλέον τι ισχύει στην Ελλάδα, στην χώρα μου όμως έχουμε και το σερβικό πρωτάθλημα το οποίο τελείωσε πέρυσι τέλη του Ιουνίου. Και έπρεπε να ξεκινήσουμε ας πούμε τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Η ELPA, η Ένωση των Παικτών, είπε 35 μέρες τουλάχιστον προετοιμασίας. Σε αυτές πρέπει να βγάλει κανείς 3 μέρες τουλάχιστον που είναι για τις ιατρικές εξετάσεις. Δύο μέρες πρέπει να πάμε να κάνουμε κάποιες υποχρεώσεις με την Ευρωλίγκα.

Σε 30 μέρες πρέπει να δώσουμε φιλικά αλλά και μέρες ξεκούρασης επίσης. Αυτά είναι τα σίγουρα στα στάνταρ σε ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει. Κάποιοι τραυματισμοί όπως ας πούμε στη δική μας περίπτωση που κάναμε προετοιμασία με έναν μόνο ψηλό. Ξεκινήσαμε την Ευρωλίγκα, χάσαμε δύο γκαρντ μεταξύ αυτών και τον Κάρλικ Τζόουνς που είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας.

Τι να κάνουμε; Αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε και την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Συνεχίζουμε να δουλέυουμε στον τρόπο που αυτό είναι εφικτό. Μιλάς περισσότερο απ’ όσο δουλεύεις. Κάθε φορά που έχεις την ευκαιρία.

Κάποιες μέρες μετά το Ντουμπάι, τους πήρα αμέσως μετά την πτήση, τους πήγα στο βίντεο και τους είπα ‘παιδιά, πάμε απλά να δουλέψουμε για 20 λεπτά’. Τους έπεισα πως αυτό είναι καλό για εμάς, θα μας κάνει καλό. Και ήταν μονάχα 20 λεπτά για να κάνουμε καλύτερη προπόνηση την επόμενη μέρα. Άλλα πρέπει και να ξεκουραστούν επίσης. Δεν είμαι κάποιος που μπορώ συνέχεια να τους πιέζω. Είναι περίπλοκο ναι, αλλά ισχύει για όλους.

Ομάδες που έχουν καλύτερα ρόστερ και περισσότερους παίκτες, είναι πιο εύκολο για εκείνους διότι κέρδισαν ομάδες που επλήγησαν από τραυματισμούς. Αλλά αν τις πιάσεις μία μία, θα δεις ότι κάθε ομάδα έχει περίπου 20 παίκτες, χωρίς να είναι όλοι φυσικά στο ίδιο επίπεδο. Δεν παραπονιέμαι, είμαι οκ με την ομάδα μου. Αυτήν την ομάδα έχω και θα συνεχίσω να τους εμπιστεύομαι. Είναι μια δύσκολη περίοδος για εμάς αλλά είμαι πολύ χαρούμενος με το πως παίξαμε και πως παλέψαμε.

Ελπίζω πως μια μέρα θα καταλάβουμε τα λάθη μας και αυτό θα είναι καλύτερο για εμάς.»

Αργότερα, κλήθηκε να δώσει την δική του οπτική για τις συζητήσεις του NBA Europe με ομάδες-πόλεις που έχει βάλει στο στόχαστρο, με το Βελιγράδι – Μέκκα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ – να μην συμπεριλαμβάνεται σε αυτές. Τα παραπάνω σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κύριος Αϊβάζογλου, επιτελικό στέλεχος της νέας διοργάνωσης που έρχεται στην Ευρώπη υπό την αιγίδα της FIBA.

«Δεν ξέρω τι να απαντήσω αναφορικά με όλα αυτά και τις θέσεις του Executive του NBA Europe καθώς είχα το μυαλό μου στο παιχνίδι. Είμαι κάποιος που δεν ακολουθώ και τόσο πολύ τα Media, δεν έχω και τόσο χρόνο γι’ αυτά. Ζούμε σε μία αλλιώτικη ζωή, ακόμα και με τους φίλους μας…

Το ΝΒΑ είναι μία σπουδαία διοργάνωση όμως ίσως για αυτούς δεν είναι αρκετό για να θέλουν να έρθουν εδώ. Αν έχουμε τη δυνατότητα όλοι εμείς που μας αρέσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, ας προσπαθήσουμε να το κάνουμε.

Έχουμε εδώ μία σπουδαία διοργάνωση, το πρόβλημα όμως είναι ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει είναι ειλικρινείς και να μιλήσουν σε πραγματική βάση σχετικά με το τι θέλουν να κάνουν. Να μην πηγαίνουν πλαγίως. Και σε περίπτωση που συμβεί αυτό, ΄θα πάω εκεί ή όχι’.

Ξέρετε καλύτερα από εμένα, είμαι 100% σίγουρος. Και έχετε περισσότερες πληροφορίες από εμένα, κάτι που είναι ντροπή. Αλλά δεν ξέρω. Το Βελιγράδι; Μία πόλη που έχει δύο μεγάλες ομάδες, τα παιχνίδια τους στην Ευρωλίγκα σε κάθε ματς είναι sold out. Σε κάθε ματς έχει πάνω από 20 χιλιάδες κόσμου. Τουλάχιστον ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε στην Ευρωλίγκα.

Αν βέβαια θέλει η Ευρωλίγκα να είναι ακόμα καλύτερη διοργάνωση απ’ ότι είναι τώρα, δεν γίνεται να έχει 20 ομάδες στους κόλπους της και οι 13 να είναι μέτοχοι. Είναι αυτό σωστό; Ας το σηζητήσουμε όλοι. Πόσα χρήματα απαιτούνται για να γίνει κανείς μέτοχος. Να τα πληρώσουμε και να είμαστε όλοι το ίδιο, μαζί. Και οι 20 ομάδες να αποφασίζουν για όλα στο θεσμό.

Αναφορικά με το σήμερα, ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες που υπέγραψαν συμβόλαια για άλλα 10 χρόνια, νομίζω πως τέσσερις ομάδες δεν το έχουν κάνει ακόμα και η ερώτηση είναι γιατί; Και ερωτώ γιατί; Δεν θέλω κάθε κλαμπ να είναι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Θεωρώ όμως ότι αν θέλεις να λέγεσαι διοργάνωση, όλοι πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα.

Το κλαμπ μου και οι άνθρωποι αυτού, προσπαθούν να κάνουν τα πάντα διότι για τους ανθρώπους και τους φαν μας, έχουμε το μπάτζετ που έχουμε. Αλλά δεν έχουμε κανένα δικαίωμα στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Μηδέν. Οπότε φαντάσου τι συμβαίνει. Δεν θέλω να μιλήσω για οργανισμούς σαν αυτόν εδώ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού ή άλλων. Έχουν τα δικά τους δυνατά μπάτζετ. Και ξαναλέω πως είμαι πολύ χαρούμενος με το έμψυχο δυναμικό που έχουμε. Πρέπει να παλέψουμε και όλα καλά.

Όμως το να είναι ο οποιοσδήποτε στην ίδια θέση, θεωρώ πως είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλιώς θα είναι πάντοτε πολύ δύσκολο.»