Όπου βλέπει Βίρτους Μπολόνια, ο Ολυμπιακός παίρνει… φωτιά. Η τρομερή σύμπτωση που θα ήθελαν να ξεχάσου οι Ιταλοί.

Ένα ημίχρονο που ξεκίνησε με «παγωμάρα» και δυσαρέσκεια από πλευράς Γιώργου Μπαρτζώκα για τις αμυντικές κυρίως επιδόσεις των παικτών του, εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο για τον Ολυμπιακό. Σε βαθμό που μπήκε στο εμποσθόφυλλο των «βιβλίων» της ιστορίας του.

Η ήττα από την Ντουμπάι και ο τρόπος που αυτή ήρθε στην Αραβία μάλλον «τσίγκλησε» τους Πειραιώτες που «αγρίεψαν» με τη Βίρτους Μπολόνια. Και τα σπασμένα τα πλήρωσαν οι Ιταλοί, λίγες ώρες μετά το δικό τους… σοκ από τη Βιλερμπάν στο σπίτι τους.

Η εκκίνηση της 27ης στροφής στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δεν έδειχνε πως το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βίρτους θα εξελισσόταν σε μονόλογο. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα όμως είχε αντίθετη άποψη.

Με μία second unit που έβγαζε… σπίθες, αρχής γεννομένης από τον Εβάν Φουρνιέ ο Ολυμπιακός (παρά)ζεστάθηκε κόντρα στους Ιταλούς. Από το 19-23, οι Πειραιώτες έτρεξαν επιμέρους σερί 30-5 και δεν έβγαλαν το πόδι από το γκάζι. Με το «αστρονονομικό» 14/17 στα δίποντα στα πρώτα 20′ και πάνω από 60% στο τρίποντο, η κατάσταση «μύρισε» μέρες 2022-23. Όταν οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κάνει μία χαψιά την Βίρτους, επικρατώντας με 117-71.

Οι 61 πόντοι που έβαλε ο Ολυμπιακός στο πρώτο μέρος παίρνοντας σκορ από όλους τους παίκτες πλην Νετζήπογλου που δεν χρησιμοποιήθηκε, σηματοδότησαν την ισοφάριση της καλύτερης επίδοσης του Ολυμπιακού – σε πρώτο ημίχρονο – στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα. Ποια ήταν η προηγούμενη;

Ο θρίαμβος εκείνος πριν από τρία χρόνια, με την ίδια αντίπαλο στο ίδιο γήπεδο. Τότε το σκορ του ημιχρόνου ήταν 61-35, σε μια βραδιά που οι Πειραιώτες έσπασαν το ρεκόρ πόντων τους στην Ευρωλίγκα.

Επόμενη καλύτερη επίδοση οι 58 πόντοι που έβαλε ο Ολυμπιακός με την Μακάμπι και την Παρί φέτος στο ΣΕΦ, τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2021-22 και τη Φενέρ την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο. Κοινή συνισταμένη; Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην άκρη του πάγκου και τη δεύτερη θητεία του.