Ο Ολυμπιακός επιδιώκει να κατορθώσει κόντρα στη Ρεάλ, ό,τι δεν έχει καταφέρει ΠΟΤΕ στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα.

Ο Ολυμπιακός αποτελεί ένας εκ των πιο πιστών ακολούθων της Euroleague. Ήταν εκεί για εκείνη στο «σχίσμα» με τη FIBA στο millenium, από τις λίγες ομάδες που δεν έχουν χάσει ούτε μία διοργάνωση στο new era του θεσμού. Αφού το γενέθλιο έτος θεωρείται η περίοδος 2000-01, απαρχή της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης όσες αλλαγές κι αν έχουν επέλθει σε αυτήν.

Το βράδυ της Τρίτης (7/4) αναμένεται να ξεκαθαρίσουν αρκετές ανοιιχτές υποθέσεις ως προς την διαλογή της 10άδας που θα συνεχίσει στη Euroleague και το εύρος της τελικής κατάταξης στην κανονική διάρκεια. Η οποία θα δείξει και τα ζευγαρώματα στα playoffs.

Ανάμεσα στα πιο ενδιαφέροντα από κάθε άποψη παιχνίδια είναι και το κλάσικ ευρω-ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ. Στο σήμερα δύο… ομάδων που έχουν τους ίδιους στόχους. Την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος της έδρας και την πρωτιά.

Το στραβοπάτημα – ένα ακόμα – της Φενέρμπαχτσε στη Γερμανία απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, έδωσε την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να την πιάσει σκαρφαλώνοντας στην κορυφή, αφού υπερτερεί σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας.

Η αξιοσημείωτη σταθερότητα των Πειραιωτών από τον Δεκέμβρη και έπειτα, πηγάζει από την προστασία της έδρας καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μετατρέψει το ΣΕΦ σε… κάστρο τους τελευταίους 4 μήνες.

Πιο συγκεκριμένα παραμένουν αήττητοι στην έδρα τους μετά το διπλό της Βαλένθια και πιο συγκεκριμένα για εννιά συνεχόμενα παιχνίδια καθώς σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και το εξ’ αναβολής με τη Φενέρμπαχτσε από τον πρώτο γύρο.

Η δύναμη της έδρας – και κάποια σημαντικά διπλά – είναι που έχουν φέρει τον Ολυμπιακό σε θέση ισχύος. Επίτευγμα το οποίο δεν έχει ξαναζήσει ΠΟΤΕ στην ιστορία του στον θεσμό. Δηλαδή 26 χρόνια.

Κι αν οι εντός έδρας ήττες στην εκκίνηση της σεζόν από Εφές, Μονακό και Βαλένθια δεν του επιτρέπουν να κοντράρει τη αχτύπητη φέτος Ρεάλ στην έδρα της (17-1 ρεκόρ), εντούτοις καθιστούν την καλύτερη επίδοση σερί αγώνων του συλλόγου απ’ όταν άλλαξε φορμάτ η διοργάνωση (2016-17 και έπειτα).

Εννιά αναπάντητα θετικά αποτελέσματα στο «σπίτι» τους είχαν οι ερυθρόλευκοι και την (κανονική) περίοδο 2021-22 καθώς και την αμέσως επόμενη σεζόν, όταν και έφτασαν πιο κοντά από ποτέ στην κατάκτηση του τροπαίου. Τότε μάλιστα το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε φτάσει και σε διπλάσιο αριθμό νικών (10), συμπεριλαμβανομένων των playoffs. Κατόρθωμα που μπορεί να βελτιώσει την τρέχουσα σεζόν κάνοντας το 2/2 με τη Ρεάλ και την Αρμάνι. Αφού στον αριθμό 11 σερί εντός έδρας νικών, ο Ολυμπιακός δεν έχει φτάσει ποτέ.

Στις εννιά είχε σταματήσει τη σεζόν 2014-15 όταν έφτασε πάλι μέχρι τον τελικό (σερί που διακόπηκε από τη Φενέρ στο Top-16) ενώ αήττητος στο Φάληρο ήταν ο Ολυμπιακός την αγωνιστική περίοδο 2009-10, πηγαίνοντας για το Final Four του Παρισίου. Σεζόν που έκανε το 10/10 «σπίτι» του, μαζί με την σειρά κόντρα στην Πρόκομ.

2021-22 ➡️ 9 νίκες μέχρι να χάσει από τον Ερυθρό Αστέρα

2014-15 ➡️ 9 νίκες μέχρι να χάσει από τη Φενέρ εντός στο Top-16

2022-23 ➡️ 10 νίκες και 9 κανονικής διάρκειας μέχρι τη Φενέρ στα playoffs

2009-10 ➡️ 10 νίκες μαζί με τα playoffs (δεν έχασε κανένα ματς εντός)