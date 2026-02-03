Ο ανεβασμένος Ολυμπιακός βρίσκεται σε τροχιά ρεκόρ στα εναπομείναντα τρία παιχνίδια, αρχής γεννομένης από το Ντουμπάι.

Ήγγικεν η ώρα – αφού τα παιχνίδια στο πρώτο γύρο τα έδωσαν στην έδρα τους – όπου μία ελληνική ομάδα θα ταξίδευε στην Αραβία για αγώνα της κανονικής διάρκειας της Euroleague. Και την αρχή κάνει ο Ολυμπιακός (3/2, 18:00).

Λίγους μήνες μετά την τραυματική εμπειρία στο Αμπού Ντάμπι, οι «ερυθρόλευκοι» πέταξαν για το Ντουμπάι και την δυσκολοκατάβλητη Coca Cola Arena (8-2 ρεκόρ εκεί το σύνολο του Γκόλεματς), υπό σχεδόν πρωτόγνωρες συνθήκες.

Η ομάδα των Αράβων που τόσο γρήγορα διείσδυσε στους κύκλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ μέσω της Aδριατικής λίγκας, απειλεί τον Ολυμπιακό, η μετοχή του οποίου βρίσκεται διαρκώς σε ανοδική πορεία.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα που ταξίδεψε χωρίς του Παπανικολάου (ισχιαλγία), Μόρις και Νιλικίνα για ένα ακόμα παιχνίδι, απέχει μόλις μία νίκη από την κορυφή έχοντας και ματς λιγότερο. Με τους συνδιεκδικητές αυτής (Φενέρ, Χάποελ Τελ Αβίβ), να βρίσκονται στην ίδια μοίρα.

Τον τελευταίο ενάμιση μήνα περίπου, οι Πειραιώτες έχουν αλλάξει άρδην την αγωνιστική τους εικόνα επιστρέφοντας στις αρχές τους και έχουν ενισχυθεί μεταγραφικά σε θέσεις που ‘πονούσαν’ κάνοντας τον Έλληνα τεχνικό να αισθάνεται «πιο ασφαλής», όπως δήλωσε από την αίθουσα αναχωρήσεων του Ελ. Βενιζέλος κάποιες ώρες πριν.

Μπαίνοντας λοιπόν σε μία ακόμα «διπλή» – για να χωρέσουν οι υποχρεώσεις – εβδομάδα, ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Αλλά και με αυτοπεποίθηση μέχρι τη διακοπή, έχοντας μία πρόκληση μπροστά τους. Το 3/3 με Ντουμπάι (εκτός), Βίρτους και Ερυθρό εντός, κεφαλαιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα κυριαρχικό δίμηνο.

Παράλληλα παρουσιάζεται μπροστά στον Ολυμπιακό μία σπάνια ευκαιρία. Μικρής σημασίας για τους πρωταγωνιστές αφού «γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος», σαφώς μεγαλύτερης για τους στατιστικολόγους και τους λάτρεις των αριθμών.

Οι πρωταθλητές Ελλάδος «τρέχουν» ήδη πριν το τζάμπολ της 26ης στροφής ένα σερί πέντε αναπάντητων θετικών αποτελεσμάτων, τα οποία μπορούν να γίνουν επτά αν περάσουν από την Αραβία. Αν και εφόσον συμβεί αυτό και ολοκληρώσουν ιδανικά την «διαβολοβδομάδα» στο «σπίτι» τους κόντρα στην παρέα του Βιλντόζα, τότε θα ισοφαρίσουν τις επτά σερί νίκες. Που αποτελεί και για την ώρα το ρεκόρ υπό το ισχύον φορμάτ.

Ακόμα και τις σεζόν που έκοψε ο Ολυμπιακός πρώτος το νήμα της κανονικής διάρκειας (2022-23 και 2024-25), δεν είχε παραπάνω από επτά. Δεν έχει κάποια σημασία να γίνει σύγκριση στην παρούσα φάση με προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους αφού και το καλεντάρι διαμορφωνόταν διαφορετικά, δίνοντας τη δυνατότητα για μεγαλύτερα σερί.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΡΕΚΟΡ ΝΙΚΩΝ

2024-25: 7

2023-24: 6

2022-23: 7

2021-22: 4

2020-21: 3 (Χ3)

2019-20: 2 (Χ2)

2018-19: 3 (Χ2)

2017-18: 5 (Χ2)

2016-17: 4 (Χ2)