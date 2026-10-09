Ο Ματίας Λεσόρ ήταν «καυτός» απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, όντας εκ των κορυφαίων στην εμφατική νίκη του Παναθηναϊκού.

Ο Ματίας Λεσόρ είχε μια πολύ «γεμάτη» εμφάνιση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 92-74 (08/10) της ομάδας του Γιασικεβίτσιους, κάνοντας το 4/4 στην έναρξη της νέας σεζόν.

Ο Γάλλος σέντερ ήταν «καυτός» κόντρα στην τουρκική ομάδα. Κάτι που γίνεται αντιληπτό και μέσα από τους αριθμούς του. Στα 23 λεπτά που πάτησε στο παρκέ, ο Λεσόρ πέτυχε 19 πόντους, ενώ μάζεψε ακόμα 8 ριμπάουντ και είχε 1 ασίστ. Παράλληλα, είχε 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο.

Συνολικά, είχε 6/9 σουτ δύο πόντων και 7/10 ελεύθερες βολές, όντας ο πρώτος σκόρερ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε.

Μάλιστα, έπειτα από τη συγκεκριμένη εμφάνιση, ο Λεσόρ κέρδισε και τα εγκωμιαστικά σχόλια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

«Ναι είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνισή του. Παίζει καλά, έπαιξε σοβαρά και νομίζω ότι προπονείται πολύ καλά, όπως και όλοι οι παίκτες. Κατανοεί το παιχνίδι και ο ίδιος γνωρίζει πως πρέπει και πως χρειάζεται να παίζει. Η στατιστική μπορεί να το λέει και αυτή, 19 πόντους και αρκετά ριμπάουντ, ας δούμε πως θα συνεχίσει τη χρονιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής του «τριφυλλιού», μιλώντας στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου.