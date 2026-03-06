Ο Παναθηναϊκός θα θέλει να «ξεχάσει» το πρώτο ημίχρονο στο ντέρμπι «αιωνίων», με τον Ολυμπιακό να τον υποχρεώνει σε ένα αρνητικό ρεκόρ!

Άμυνα από γρανίτη, hustle ή κλισέ…. μασούσε σίδερα. Αυτό έκανε η άμυνα του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο του «ντέρμπι αιωνίων» με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο Ειρήνης και Φιλίας.

Υπό το βλέμμα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, του Μπάμπη Κωστούλα, του Χρήστου Μουζακίτη και πάνω από 10 χιλιάδες κόσμου, οι «ερυθρόλευκοι» παρά το προβλήματά τους, αφόπλισαν τα δυνατά χαρτιά του Παναθηναϊκού.

Διαβασμένος, αποφασισμένος. Γνωρίζοντας ο Ολυμπιακός πως το «κλειδί» της 30ης αγωνιστικής – δίχως τον Σάσα Βεζένκοφ και τον κινητήριο μοχλό του Τόμας Γουόκαπ – περνάει από την άμυνά του, φρόντισε να τη σφραγίσει στα πρώτα 20′ του αγώνα, πηγαίνοντας στην ανάπαυλα με +11 (40-29).

Οι Πειραιώτες υποχρέωσαν το σύνολο του Εργκίν Αταμάν στην μικρότερη συνεισφορά ημιχρόνου στην επίθεση την τρέχουσα σεζόν. Οι 29 πόντοι αποτελούν την πιο πενιχρή απόδοση σε 20λεπτο, όσους είχε βάλει το «τριφύλλι» και στο κάκιστο δεύτερο ημίχρονο στο Βελιγράδι με αντίπαλο την Παρτιζάν.

Με τον Ταϊρίκ Τζόουνς στο παρκέ, ο Ολυμπιακός έγινε ακόμα πιο σφιχτός αν και αναμενόμενα οι «πράσινοι» μπήκαν πιο έτοιμοι στο δεύτερο μέρος και με μεγαλύτερα επίπεδα ενέργειας.