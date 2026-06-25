Γενναία αύξηση στις οικονομικές αποδοχές του Τάιλερ Ντόρσεϊ προμηνύεται στην επέκταση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό σύμφωνα με το Ole.gr, αφού αυτή είναι και η επιθυμία του παίκτη.

Το λιγότερο καθοριστική ήταν η η συμβολή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στην σαρωτική σεζόν που πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός, καθώς «κουβάλησε» τους Πειραιώτες στο μεγαλύτερο διάστημα της περιόδου επιθετικά, όντας μόνιμος διακριθέντας μαζί με τους Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Έλληνας ομογενής γκαρντ άφησε πίσω του μία δύσκολη σεζόν γεμάτη σκαμπανεβάσματα και κέρδισε την εμπιστοσύνη του Γιώργου Μπαρτζώκα, με αποτέλεσμα να επωφεληθούν και οι δύο πλευρές.

Σε μια εποχή που τα μπάτζετ μεγαλώνουν και το χρήμα ρέει άφθονο, οι παίκτες ζητούν την ανάλογη οικονομική ανταμοιβή ως δείγμα σεβασμού αλλά και ανταποδοτικότητας όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ που θα φοράει «ερυθρόλευκα» όπως και να έχει και τη νέα σεζόν.

Ο χάλκινος Ντόρσεϊ στο Ευρωμπάσκετ με την Εθνική Ελλάδος, έβαλε την υπογραφή του για συμβόλαιο 2+1 χρόνια το καλοκαίρι του 2024 επιστρέφοντας στον Πειραιά, με την οψιόν να βρίσκεται στα χέρια του Ολυμπιακού. Και φυσικά θα γίνει χρήση της από πλευράς της ομάδας του Λιμανιού.

Η αρχική συμφωνία που είχε υπογραφεί με ισχύ μέχρι και την ώρα που γράφονται αυτές οι αράδες, προέβλεπε 1,5 εκατομμύρια ευρώ για τις πρώτες δύο σεζόν και 1,7 για την τρίτη, με ορθάνοιχτο πλέον το ενδεχόμενο πρόωρης επέκτασής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν του Ole.gr, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι θετικός στην αναπροσαρμογή και επέκταση του συμβολαίου του με ένα «χρυσό» deal της τάξεως των τριών εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο για 3ετή διάρκεια.

Χρήματα εφάμιλλα με αυτά που υπέγραψε το προηγούμενο καλοκαίρι ο Εβάν Φουρνιέ στην επέκταση μέχρι το 2028, με αρκετά αυξημένες οικονομικές αποδοχές.

Σε περίπτωση λοιπόν – το πιθανότερο σενάριο – που κλείσει οριστικά και αμετάκλητα το εν λόγω σενάριο με την συγκατάθεση του Ολυμπιακού στο εν λόγω ποσό αφού θέλουν στον Πειραιά να «δέσουν» τον Τάιλερ Ντόρσεϊ – τότε εκείνος θα γίνει ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης των ερυθρόλευκων μετά τον Σάσα Βεζένκοφ των 3,7 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο.

Λίγο πιο κάτω από Φουρνιέ και Ντόρσεϊ θα αμείβεται ο Ζαν Μοντέρο ενώ την πεντάδα συμπληρώνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με τα 2,3 εκατ. ευρώ ανά σεζόν.