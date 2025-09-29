Ο Νικ Καλάθης συνεχίζει να κάνει τις «φωνές» γύρω του πως ξόφλησε, να… σωπαίνουν με τον δικό του τρόπο.

Ήταν η απουσία του Νικ Καλάθη από την All Time-25 λίστα της Euroleague η μεγαλύτερη αδικία; Υποκειμενική απ’ ότι φάνηκε η απάντηση. Αντικειμενικά όμως τα κατορθώματά του, είναι σπουδαία. Άξια αναφοράς και σεβασμού.

Ο Έλληνας ομογενής από τη Φλόριντα έχει πατήσει για τα καλά τα 36 έτη ζωής και οδεύει πρόσω ολοταχώς για τη συμπλήρωση και των 37. Κι όμως είναι ακόμα εδώ, κι αυτόν τον χειμώνα. Να μοιράζει ασίστ με το… ραβδί στο χέρι.

Είτε τάσσεσαι είτε όχι υπέρ της τοποθέτησης του Νικ Καλάθη στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ διαχρονικά, η αλήθεια είναι πως… μιλάει στο τόπι. Δεν είναι ούτε ήταν ποτέ ο κορυφαίος σουτέρ ή πιο αθλητικός ή γρήγορος/εκρηκτικός. Παρόλα αυτά αντιλαμβανόταν και συνεχίζει να το κάνει, το σπορ όσο λίγοι. Πολυσχιδής, υπερχρήσιμος παρότι τα χρόνια έχουν περάσει. Γι’ αυτό και εξακολουθεί να παίζει σε αυτό το επίπεδο, όταν το σώμα του, το επιτρέπει.

Για ένα ακόμα καλοκαίρι, ο Νικ Καλάθης βρισκόταν – για πολλούς εκ των οποίων και αρκετά Media – με το ενάμιση πόδι εκτός Μονακό. Με γόνατα και πόδια ταλαιπωρημένα, δεν ακολούθησε κανονικά όλη την προετοιμασία των Μονεγάσκων. Στην πρεμιέρα όμως του γαλλικού πρωταθλήματος όχι μόνο έπαιξε αλλά έμεινε στο παρκέ 25′. Και τι έκανε; Αυτό που ξέρει καλύτερα από το 99% των ενεργεία παικτών της Euroleague δίχως υπερβολή. Δηλαδή, καλύτερους και χαρούμενους τους συμπαίκτες του.

Ο Νικ Καλάθης τελείωσε τον αγώνα με την Λε Πορτέλ (84-63 νίκησε η Μονακό του Σπανούλη) με 10 τελικές πάσες και μόλις δύο πόντους. Μπορεί να τα έσπασε (0/6 από το τρίποντο), ωστόσο «μάγεψε» και πάλι, κάνοντας τα… δικά του.

🧙‍♂️ Calathes x Mirotic 🔮



🎩 Un duo de magiciens dans ses œuvres 🆚️ Le Portel



🪄 10 passes pour Nick Calathes et 13 points pour Nikola Mirotic, meilleur marqueur du match 💫 — AS Monaco Basket 🇲🇨 September 29, 2025

Βιάστηκαν πολύ να τον τελειώσουν. Ο Νικ Καλάθης όμως παρέμεινε στο ρόστερ της φιναλίστ της Euroleague Μονακό, για να προσφέρει με την εμπειρία του και τον μονάκριβο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται πρόσωπα και καταστάσεις. «Διαβάζοντας» τις φάσεις με τον πιο Νικ Καλάθη τρόπο…

Το ερώτημα είναι αν προλαβαίνει να βρεθεί σε άλλη μία (άπιαστη) κορυφή της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης μετά από τις ασίστ (2135), τα κλεψίματα (460) και τις συμμετοχές σε Final Four (με 4 διαφορετικές ομάδες).

Αυτό που του απομένει και το οποίο θα κυνηγήσει είναι τα 4 double double τα οποία θα τον φέρουν σε ισοπαλία με τον Μιρσάντ Τουρκσάν, Mr. double-double για την ώρα. Ο παλαίμαχος Γιουγκοσλάβος με ρίζες από τη Βοσνία, είχε 50 σε μόλις 129 παιχνίδια ενώ ο άσος της Μονακό έχει «γράψει» για την ώρα 46 διπλές εμφανίσεις σε 371 ματς. Και ένα triple double επίσης, από τα 4 μόλις που έχουν σημειωθεί στη Euroleague.