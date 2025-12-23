Ο συμπαθέστατος Γκόρντον Χέρμπερτ «πλήρωσε το μάρμαρο» των κακών αποτελσμάτων το τελευταίο διάστημα στην Μπάγερν Μονάχου και αποφασίστηκε να απομακρυνθεί από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, μετά την άκρως πετυχημένη προηγούμενη σεζόν.

Ο Καναδοφινλανδός τεχνικός που θα κουβαλάει για πάντοτε την Εθνική Γερμανίας και τα επιτεύγματά της – με εκείνον στο τιμόνι – μαζί του, αποχαιρέτησε την κορυφαία τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση με το κεφάλι ψηλά. Μία πολύ όμορφη φιλοσοφία για τη ζωή και αντίληψη για το μπάσκετ μέχρι να… γυρίσει ίσως ο τροχός και να επιλεγεί για κάποια άλλη στέγη. Επέστρεψε στο υψηλότερο επίπεδο μετά τον Άρη, σχεδόν μιάμιση δεκαετία αργότερα.

Οι Γερμανοί που έχασαν πολύ σημαντικά του γρανάζια κατά την περίοδο του καλοκαιριού και μαζί την επιθετική τους «λάβα», προχώρησαν σε επενδύσεις το τελευταίο διάστημα, ιδίως με την έλευση του Ντινγουίντι. Και εφάρμοσαν την πρακτική του… (ηλεκτρο)σοκ για να αλλάξουν την κατάσταση αφού μετρούν 8 σερί ήττες στην Ευρωλίγκα.

Οι Βαυαροί που έχουν χάσει μεγάλο έδαφος βαθμολογικά λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου γύρου – υποδέχονται την πρωτοπόρο Χάποελ την Τρίτη 23/12 – αποφάσισαν να μην ρισκάρουν. Αλλά να εμπιστευθούν δοκιμασμένες λύσεις. Και προσέφυγαν σε έναν «μπαρουτοκαπνσιμένο» των πάγκων, ο οποίος δεν έμεινε τελικά αρκετό καιρό μακριά από αυτούς.

Μετά το κάζο του καλοκαιριού με την Εθνική Σερβίας, με την οποία βέβαια πέτυχε σπουδαία πράγματα τα τελευταία χρόνια, ο αναχρονιστικός για πολλούς (γερο)Πέσιτς, γύρισε στην καθημερινότητα ενός συλλόγου, αναλαμβάνοντας τα ηνία.

Ο «Κάρι» που έχει συνδέσει το όνομά του με το γερμανικό μπάσκετ, είχε καθίσει στο «πηδάλιο» της Μπάγερν Μονάχου και πριν αναλάβει για δεύτερη φορά την Μπαρτσελόνα (2012-16). Γνώστης του γερμανικού μπάσκετ αφού έχει διατελέσει ομοσπονδιακός προπονητής της χώρας και σε δύο διαφορετικές περιόδους, ο Σβέτισλαν Πέσιτς αποδέχθηκε την πρό(σ)κληση του γιου του Μάρκο που σταματάει από τα εδώ και 15 χρόνια σχεδόν καθήκοντά του στην Μπάγερν στο τέλος του μήνα και του εμβληματικού Ντράγκαν Τάρλατς.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης το 1979 με την Μπόσνα ως παίκτης και το 2003 με την Μπαρτσελόνα ως προπονητής, πατάει και πάλι το «play» στην κασέτε του μπασκετικού του βίου. Μία κασέτα που άρχισε να «γράφει» από το 1982. Και όσον αφορά την Ευρωλίγκα (Κύπελλο Πρωταθλητριών τότε), μερικούς μήνες αργότερα.

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση τον Σεπτέμβρη του 1983 και σε ένα παιχνίδι της Μπόσνα Σαράγεβο με την Κλόστερνμπουργκ. Μοιάζει και είναι το «βάπτισμα του πυρός» για τον Πέσιτς τόσο μακρινό που ΚΑΝΕΝΑΣ εν ενεργεία παίκτης της διοργάνωσης, δεν είχε γεννηθεί τότε. Και όχι μόνο αυτό αλλά και μερικοί προπονητές που βρίσκονται φέτος στον θεσμός.

Ο λόγος για τον Πιερίκ Πουπέ της Βιλερμπάν που είδε το πρώτο φως της ημέρας τον Αύγουστο του 1984, τον Ιταλό Πάολο Γκαλμπιάτι της Μπασκόνια που γεννήθηκε κι εκείνος την ίδια χρονιά καθώς και τον ομοεθνή του Τζουζέπε Ποέτα, ο οποίος διαδέχθηκε τον Ετόρε Μεσίνα στον πάγκο της Αρμάνι και γεννήθηκε τον Σεπτέμβρη του 1985 στην Καμπανία.

Ίσα που μπουσουλούσε στη Λάρισα ο Βασίλης Σπανούλης όταν ο Πέσιτς καθοδήγησε για πρώτη φορά ομάδα στην (τότε) Ευρωλίγκα ενώ οριακά δεν είχε σηκωθεί στα δυο του πόδια και ο Φραντσέσκο Ταμπελίνι της Παρί, στην Μόντενα της Ιταλίας που μεγάλωσε.