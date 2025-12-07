Δεύτερη νιότη περνάει τις τελευταίες εβδομάδες ο πολύ ώριμος αλλά καθόλα επιδραστικός για τη Βιλερμπάν, Νάντο Ντε Κολό.

Εν ενεργεία MVP κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκα, χαρισματικός σκόρερ. Προικισμένος με αυτό το «κάτι» που τείνει να εξαλειφθεί από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με το πέρασμα των χρόνων. Ο Νάντο Ντε Κολό είναι ξεχωριστός, ένας εκ των τελευταίων των Μοϊκανών που πηγαίνει… κόντρα στον καιρό της αθλητικότητας και του physicality, προτάσσοντας το ταλέντο, την ικανότητα, την ευφυϊα. Μία άλλη κάστα αθλητών που γίνει «είδος προς εξαφάνιση».

Το λέει όμως ακόμα η καρδούλα του. Και το σώμα του πιο ορθά, αφού ο Νάντο Ντε Κολό «δίπλωσε» τις ΜΑΤΣΑΡΕΣ που έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες.

Ο Γάλλος γκαρντ με το «αέρινο» στυλ και τη φινέτσα στον τρόπο που σκέφτεται και εκτελεί, λίγο έλειψε να οδηγήσει την 19η Βιλερμπάν σε μία «βόμβα μεγατόνων», απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη εκτός έδρας.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Νάντο Ντε Κολό έχει συνολικά 42 πόντους με 6/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 18/18 βολές, 4 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 2 κλεψίματα και 14 κερδισμένα φάουλ με 56 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις των Γάλλων στην Ευρωλίγκα. Κι όλα αυτά σε 55 αγωνιστικά λεπτά.

Όχι πως στην ProA πηγαίνεο πίσω… Σε λιγότερο από 20′ το Σάββατι (6/12) στο Στρασβούργο, ο 39χρονος Νάντο Ντε Κολό είχε 20 πόντους, 4 ασίστ, με 5/5 βολές.

Αν τα παραπάνω νούμερα δεν αποτελούν «απαντήσεις» στα στεγανά «αναχρονιστικός», «εκτός εποχής, «γέρασε» και ούτω κάθ’ εξής, τότε ποια;

Ο δυο φορές πρωταθλητές Ευρώπης που κλείνει σε λίγους μήνες μία εικοσαετία επαγγελματικής διαδρομής στο άθλημα, ο οποίος είχε κερδίσει και το βραβείο του πρώτου σκόρερ τη σεζόν που αναδείχθηκε MVP, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Και φωνάζει στην Ευρωλίγκα που «τρέχει» στο αντίθετο ρεύμα, «δείτε με, μπορώ ακόμα.»

Ο Νάντο Ντε Κολό – ανάμεσα στα αρκετά άξια αναφοράς νούμερά του την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο – έχει και κάτι που ξεχωρίζει. Ο Δεκέμβρης ήρθε και ο Γάλλος ακόμα να χάσει βολή. Μέχρι και την ολοκλήρωση της 14ης στροφής, ο Ντε Κολό έχει το απόλυτο από τη γραμμή της φιλανθρωπίας με 52/52, βρισκόμενος σε τροχιά… ρεκόρ.

Το απόλυτο μέχρι τώρα νούμερο, από το οποίο δεν απέχει και τόσο πολύ, το κατέχει ο Τζον Ντι Μπαρτολομέο της Μακάμπι Τελ Αβίβ που έμεινε δύο χρόνια και κάτι, δίχως να αστοχήσει από το γραμμή της φιλανθρωπίας. Το κοντέρ σταμάτησε στο εντυπωσιακό 70/70, προσπερνώντας τον Κέβιν Πάντερ.

Βέβαια η επίδοση του Νάντο Ντε Κολό, δεν προκαλεί την ίδια εντύπωση σε σχέση με την τοποθέτηση κάποιου άλλου στη θέση του. Πρόκειται για τον πρώτο των πρώτων σε ποσοστό ευστοχίας από τη γραμμή των βολών στην ιστορία της διοργάνωσης, με 93.4%. Κι αυτό δύσκολα θα αλλάξει.

Ο Γάλλος έχει ευστοχήσει σε 1233 από τις συνολικά 1320 που έχει εκτελέσει.