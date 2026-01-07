Ο Αρμόνι Μπρουκς λατρεύει να παίζει κόντρα στον Παναθηναϊκό και το έδειξε ξανά! Ποιο είναι το παράσημο όμως που έσυρε στην Ευρώπη από το NBA αφήνοντας πίσω του τον Λίλαρντ;

Ο Παναθηναϊκός δεν έμαθε από το πάθημά του στα μέσα του Δεκέμβρη στο Μιλάνο και έγινε στο ίδιο έργο θεατής. Αυτή τη φορά εν μέσω παραίτησης αφού η διαφορά μεγάλωσε στο φινάλε και δεν έκλεισε όπως στην πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής.

Το πέπλο του θύτη φόρεσε ξανά ο Αρμόνι Μπρουκς, ο οποίος είχε για άξιο συμπαραστάτη τον πρώην «πράσινο» Λορένζο Μπράουν. Ο άσος της Αρμάνι που είχε λάμψει στο παιχνίδι του πρώτου γύρου με τους 26 πόντους του και τα πέντε ριμπάουντ του, είχε ακόμα πιο πληθωρική εμφάνιση στο ΟΑΚΑ. Αν προσθέσει κανείς και τις πέντε τελικές πάσες που μοίρασε.

Ο Αρμόνι Μπρουκς τιμώρησε την κακή και ράθυμη άμυνα του Παναθηναϊκού – ξανά – στις αλλαγές, βάζοντας πέντε από τα εννιά τρίποντα που πήρε. Χορταστική εμφάνιση με ρεκόρ στο σύστημα αξιολόγησης (28 βαθμοί) για τον πρώην ΝΒΑερ από το Τέξας, ο οποίος βλέπει «πράσινα» ή άσπρα στην Ιταλία και… τρελαίνεται.

Σε δύο παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό για την κανονική περίοδο, ο Αρμόνι Μπρουκς μέτρησε 50 πόντους με 13 εύστοχα τρίποντα και 53 στο PIR. Ο ορισμός του… τιμωρού, ο άνθρωπος πίσω από το ανέλπιστο 2/2 των Ιταλών.

«Έσβησε» το ρεκόρ του Λίλαρντ και έγραψε ιστορία

Η πρώτη χρονιά στην Ευρωλίγκα ήταν περισσότερο αναγωνωριστική, όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις Αμερικανών που χρειάζονται χρόνο προσαρμογής. Έδειξε παρόλα αυτά, μέρος των δυνατοτήτων. Την τρέχουσα, πετάει… φωτιές.

Ο Αρμόνι Μπρουκς αποτελεί έναν αυθεντικό του είδους του σουτέρ με αξιοπρόσεκτα ποσοστά για τα σουτ που παίρνει. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε πως έχει εκτελέσει σχεδόν διπλάσια τρίποντα από δίποντα μέχρι τώρα στη σεζόν (127 έναντι 67) και έχει ευστοχήσει σε 58. Αστρονομικό το σχεδόν 46% με το οποίο εκτελεί. Και άκρως επικίνδυνο για κάθε αντίπαλη ομάδα.

Στην Ευρώπη βέβαια, οι άμυνες και οι αντίπαλοι προπονητές θα μπορούσαν ίσως να είναι πιο υποψιασμένοι με την ικανότητά του αυτή, την οποία έσυρε από την άλλη πλευρά του ωκεανού. Παίκτης ο οποίος το 2021 έσπασε all-time ρεκόρ στον «θαυμαστό κόσμο», σβήνοντας αυτό του Ντέιμιεν Λίλαρντ, δεν μπορεί κανείς να τον αψηφίσει.

Σε ένα περιβάλλον με πολλούς τραυματισμούς (Χιούστον), ο udrafted Αρμόνι Μπρουκς βρήκε τον χώρο να εισχωρήσει. Και φρόντισε να κάνει.. θόρυβο με το «καλησπέρα» σας. Πώς; Μα φυσικά με την εκτελεστική του δυνότητα πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Ο δήμιος του Παναθηναϊκού στα παιχνίδια με την Αρμάνι υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας στις αρχές Απριλίου του 2021 με τους Ρόκετς και πρόλαβε να σπάσει ρεκόρ. Αυτό με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στα πρώτα 17 παιχνίδια.

Ο ρούκι Αρμόνι Μπρουκς είχε 6/9 σε μια ήττα των Ρόκετς στο Πόρτλαντ τον Μάη, για να φτάσει τα 47 μακρινά σουτ που βρήκαν στόχο. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, ο μέχρι εκείνη τη στιγμή κάτοχος του ρεκόρ στα πρώτα του 17 ματς και Hall of Famer Ντέιμιεν Λίλαρντ, βαστούσε το ρεκόρ με 43 εύστοχα.

«Η αυτοπεποίθηση είναι κάτι πολύ σημαντικό», είπε ο Μπρουκς μετά τον αγώνα. «Oι συμπαίκτες μου και όλοι στο προπονητικό επιτελείο μου λένε… ‘σούταρε την μπάλα όταν την πιάνεις. Να είσαι επιθετικός’. Το να έχεις τέτοιους παίκτες δίπλα σου, μου επιτρέπει να έχω αυτή την αυτοπεποίθηση. Ακόμα προσαρμόζομαι στην ταχύτητα για να κάνω τα σουτ μου και να σουτάρω με υψηλή ποιότητα», είχε πει σε εκείνη την post interview.

Ο Αρμόνι Μπρουκς αποχαιρέτησε το ΝΒΑ με 88 παιχνίδια στα μπαγκάζια του και απολογισμό 6.6 πόντους με μόλις 33,1% στο τρίποντο. Η πρώτη του χρονιά στο Χιούστον, περίοδος του ρεκόρ, ήταν η κορυφαία του στη λίγκα με 11.2 πόντους και 38,2% από το τρίποντο σε 20 ματς.

Πλέον, με το βλέμμα του ανέκφραστου και στυγερού εκτελεστή, πανικοβάλει την Ευρώπη με τις τρίποντες «βόμβες» του. Και ο Παναθηναϊκός, θα τον θυμάται για καιρό.