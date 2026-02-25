Ο Ολυμπιακός αποχωρεί από το Κάουνας και το θρίλερ με τη Ζαλγκίρις με άδεια χέρια, κάτι που «δεν άξιζε» σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Τελικώς η μπίλια μετά από 50′ αγώνα με δραματικό φινάλε, έκατσε στο… πράσινο. Η Ζαλγκίρις έβαλε τέλος στο μεγάλο σερί των 9 νικών του Ολυμπιακού ανεξαρτήτως έδρας στις μεταξύ τους αναμετρήσεις και έδωσε την ευκαιρία στους υπόλοιπους να «γκρεμίσουν» τους Πειραιώτες από τη δεύτερη θέση και το κυνήγι της πρωτιάς.

Όπως ήταν λογικό και επόμενο ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίστηκε ολιγομίλητος στη flash interview του ματς για την 28η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας που κρίθηκε στα σημεία. Και τα μεγάλα σουτ που βρήκαν οι γηπεδούχοι τις κρίσιμες στιγμές.

Ένας χιτσκοκικός αγώνας που θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να είχε πάρει αν έβρισκε τις λύσεις στο τέλος της κανονικής διάρκειας και της πρώτης παράτασης, όταν είχε τον τελευταίο λόγο. Κάτι στο οποίο στάθηκε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Αναλυτικότερα τα όσα ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός μετά την «μάχη» που έδωσε η ομάδα του χωρίς τους Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ και με τον Ταϊρίκ Τζόουνς εκτός και στις δύο παρατάσεις αφού αποβλήθηκε με πέντε φάουλ.

«Όταν χάνεις εν τέλει το ματς έτσι όπως ήρθε, είναι πολύ λυπηρό για εμάς. Την ίδια ώρα που είχαμε τις ευκαιρίες μας στο τέλος της κανονικής διάρκειας και της πρώτης παράτασης αφού είχαμε την τελευταία επίθεση. Νομίζω ότι βάσει προσπάθειας αξίζαμε κάτι καλύτερο από αυτό το ματς αλλά δεν μπορούσαμε.

Κάποιες φορές είναι ζήτημα μιας απόφασης. Χάσαμε το λέι απ με τον Γουόκαπ και μετά εκείνοι έβαλαν το μακρινό σουτ με τον Γουίλιαμς-Γκος από την άλλη. Είναι απλώς ένα play και κάποιες φορές μοιάζει αρκετό για να καθορίσει ένα παιχνίδι.»