Μία απίστευτη σκηνή έλαβε χώρα, μετά το Ζαλγκίρις Κάουνας – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/02, 93-82), με το Γκοσάκι να παίρνει τη… θέση του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος στις δηλώσεις!

Η Ζαλγκίρις Κάουνας έκανε το «μπαμ» και κέρδισε μέσα στη Λιθουανία τη Χάποελ Τελ Αβίβ (13/02, 93-82). Ένας από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ήταν και ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος.

Ο Αμερικανός γκαρντ έπαιξε περίπου 20 λεπτά, έχοντας 10 πόντους, με έξι ασίστ και ένα ριμπάουντ. Μία εμφάνιση, που βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα του να πάρει και τη νίκη.

Ωστόσο, αυτό που «ξεχώρισε» ήρθε από τον γιο του ή αλλιώς το Γκοσάκι, όπως τον είχαμε μάθει στον Ολυμπιακό.

Ο προπονητής της Ζαλγκίρις Κάουνας, Τομάς Μασιούλις, αποφάσισε να κάνει τις δηλώσεις του, με έναν διαφορετικό τρόπο.

Γι’ αυτό πήρε αγκαλιά τον γιο του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και είπε αυτά που ήθελε στην κάμερα της Euroleague.

Όμως, δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει και το Γκοσάκι. Τα μοναδικά πράγματα που είπε ήταν «ο μπαμπάς μου έπαιξε καλά σήμερα»!

Σε ένα highlight από την 28η αγωνιστική της Euroleague, με το Γκοσάκι να παίρνει τη… θέση του πατέρα του και να μας χαρίζει μία όμορφη στιγμή.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τι είπε ο γιος του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος: