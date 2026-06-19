Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου το πρωί της 19ης του Ιουνίου, δίχως λόγο ανησυχίας για τους φίλους του Ολυμπιακού. Το Ole.gr έχει τις απαντήσεις.

Ο τραυματισμός του Μουστάφα Φαλ και η επίδοση του Νίκολα Μιλουτίνοφ στους περσινούς Τελικούς τον έχρισαν ΒΑΣΙΚΟΤΑΤΗ κολόνα του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού και εκείνος «απάντησε» με την κορυφαία σεζόν της καριέρας του.

Ο Σέρβος σέντερ που είχε θέση – και δικαίως – στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν στη Euroleague, κουβάλησε τον Ολυμπιακό και αποτέλεσε έναν από τους κύριους λόγους που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επέστρεψε στον ευρωπαϊκό «θρόνο» και διατήρησε τα ελληνικά σκήπτρα.

Το μεσημέρι της 19ης του Ιούνη, μία εβδομάδα μετά την κατάκτηση και του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός ενημέρωσε πως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για επέμβαση ρουτίνας και το Ole.gr έχει τις απαντήσεις.

Με «ξένο σώμα» για 29 μήνες

Ο βράχος της «ερυθρόλευκης» ρακέτας που κουβάλησε τον Ολυμπιακό καθόλη τη διάρκεια της σεζόν, επιβαρύνθηκε αρκετά στους Τελικούς και όχι μόνο, φορτωμένος με… μεγάλο φορτίο.

Πάντως η επέμβαση αφαίρεσης υλικών στην οποία υποβλήθηκε με εξιτήριο την ίδια μέρα το απόγευμα, ήταν προγραμματισμένη για μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρήθηκε αρκετά τα προηγούμενα χρόνια από τραυματισμούς, υπέστη κάταγμα στο 5ο μετατάρσιο (γνωστό και ως κάταγμα Jones) όταν πάτησε κατά λάθος πάνω στο πόδι του συμπαίκτη του και καλού του φίλου Κώστα Παπανικολάου στις 22 Ιανουαρίου του 2024 στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της αναμέτρησης με τον «αιώνιο αντίπαλο» Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα.

Απ’ αυτή την ατυχή συνθήκη, ο Σέρβος «γίγαντας» αναγκάστηκε να μείνει στα πιτς για αρκετές εβδομάδες και ο Ολυμπιακός να πορευτεί χωρίς εκείνον για αρκετές αναμετρήσεις.

Βασικό στοιχείο της αποκατάστασης του τραυματισμού ενός τέτοιου κορμιού ύψους 213 εκατοστών, ήταν η οστεοσύνθεση μέσω υλικών. Δηλαδή ξένο σώμα το οποίο έπρεπε να παραμείνει για τουλάχιστον 8-12 μήνες στο πόδι του Νίκολα Μιλουτίνοφ ώστε να «δέσει» το αριστερό του πέλμα.

Οι συνεχείς λοιπόν αγωνιστικές υποχρεώσεις και η σημαντικότητα του Σέρβου σέντερ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, δεν επέτρεψαν στον ίδιο την ταχύτερη αφαίρεση. Γεγονός που δεν μπορούσε να συμβεί και σε καμία off season λόγω και της δικής του επιθυμίας να ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και το Ευρωμπάσκετ του 2025.

Κάπως έτσι μετά από μία τόσο επιτυχυμένη και γεμάτη σεζόν στο Λιμάνι, στο δεύτερο σπίτι του, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πέρασε δίχως κίνδυνο πλέον την πόρτα του χειρουργείου.

Το χρονικό διάστημα από τον αρχικό τραυματισμό του (Γενάρης του 2024) υποδεικνύει πως είχε ολοκληρωθεί και με το παραπάνω η οστική ανακατασκευή. Το κάταγμα στον 5ο μετατάρσιο του Μιλουτίνοφ έχει πωρωθεί πλήρως και τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή για την αφαίρεση των υλικών. Κι αυτό διότι απαιτούνται κάποιες εβδομάδες σταδιακής φόρτισης (4-8) στο πόδι για να επιστρέψει ο κορυφαίος ψηλός της Euroleague, σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα.

Αυτός είναι και ο λόγος που δεν είδε το όνομά του στις κλήσεις των «πλάβι» και του Αλεμπίγιεβιτς για το προσεχές «παράθυρο» των Εθνικών ομάδων, αφού ήταν η πλέον προβεβλημένη συνθήκη για να προβεί σε αυτήν την επέμβαση.