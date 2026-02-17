Όπως φαίνεται ο Ομέρ Γιούρτσεβεν δύσκολα θα ολοκληρώσει την διετία (1+1) που είχε υπογράψει με τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2024. Πολλώ δε μάλλον αφότου έχασε την θέση του και στο ελληνικό ροτέισον με την άφιξη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Το (άμεσο) μέλλον του Τούρκου διεθνή σέντερ στο «τριφύλλι» μοιάζει κάτι περισσότερο από δυσοίωνο αφού αποφασίστηκε το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων» να μπει άμεσα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού.

Η παραμονή του Ομέρ Γιούρτσεβεν στο ρόστερ των «πρασίνων» αποτελούσε ούτως ή άλλως δύσκολο εγχείρημα, το οποίο έχει γίνει ακόμα περισσότερο λόγω κάποιων δεδομένων το τελευταίο διάστημα. Αρχικά, ο πρώην ΝΒΑερ φαίνεται πως έχει χάσει για τα καλά πλέον την εμπιστοσύνη του Εργκίν Αταμάν που δείχνει ξεκάθαρα να προτιμά άλλες επιλογές. Με κυριότερο όλων τον Ρισόν Χολμς ενώ δεύτερος στην «ιεραρχία» έρχεται ο Κένεθ Φαρίντ.

Όλα τα παραπάνω με τον Ματίας Λεσόρ να ματρά αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση. Ο άσος από τη Μαρτινίκα ανεβάζει στροφές με τον Εργκίν Αταμάν να ξεκαθαρίζει ο ίδιος πως μετά το Κύπελλο, ο back-to-back κορυφαίος ψηλός, θα μπει στο τελικό στάδιο της επανόδου του. Σαφώς και θα χρειαστεί βέβαια κάποιες εβδομάδες αφού έχει μείνει εκτός ουσιαστικά για 14-15 μήνες από την «παγωμένη» εκείνη νύχτα με την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ.

Συνεπώς με τους πάντες υγιείς και με τη σεζόν να μπαίνει σιγά σιγά προς τα κρίσιμά της, ο αριθμός των 4 ψηλών είναι μάλλον υπερβολικός.

Εκτός των άλλων ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έχει όρο out στο συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό μέχρι τέλη Φλεβάρη. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί για άλλη ομάδα της Ευρωλίγκα αφού ο Παναθηναϊκός δεν τον αποδέσμευσε πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία. Ωστόσο μπορεί να αναζητήσει έναν πιο ενεργό ρόλο σε μικρότερου επιπέδου ομάδες.

Τι είπε ο Αταμάν για την παραμονή του Γιουρτσεβέν στον Παναθηναϊκό και τον τραυματισμό του Γκραντ Ο Εργκίν Αταμάν, στο πλαίσιο της media day του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Ολυμπιακό, μίλησε τόσο για το ματς, όσο και για τους Γκραντ-Γιουρτσεβέν.

Ο Γιούρτσεβεν από την πρώτη αγωνιστική του β’ γύρου στην Ευρωλίγκα και μετά, έχει παίξει σε τρία μόλις από τα οκτώ διαθέσιμα παιχνίδια με μέσο όρο συμμετοχής στα 2μιση μόλις λεπτά παρουσίας στο παρκέ.

Πενιχρή η παρουσία του και στο ελληνικό πρωτάθλημα τελευταία με τελευταίο του παιχνίδι, η ήττα του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη. Όπου και έπαιξε μόλις 5’51”.

Δεν αποκλείεται μάλιστα αν ο ίδιος βρει ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του άμεσα, η βαριά ήττα από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι (5/2, 78-62), να ήταν και το τελευταίο ματς που φόρεσε το «τριφύλλι» στο στήθος.

Πριν από 1μιση μήνα και στο πλαίσιο της Media Day του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, ο Εργκίν Αταμάν είχε στηρίξει ανοιχτά τον Ομέρ Γιουρτσεβέν που όμως δεν ισχυροποίησε το status του στην ομάδα.