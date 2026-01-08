Ο Ματίας Λεσόρ δεν αφήνει τον Παναθηναϊκό μοναχό του και μόνο τυχαία δεν ήταν η επιλογή της μπλούζας που φόρεσε κόντρα στη Βίρτους.

Ο Ματίας Λεσόρ παραμένει στα… πιτς από την αρχή της σεζόν αφού πέρασε και πάλι την πόρτα του χειρουργείου, περίπου έναν χρόνο μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Μπασκόνια.

Ο άσος από τη Μαρτινίκα βέβαια αν και «απών», δεν χάνει εντός έδρας ματς των «πρασίνων». Ο back-to-back κορυφαίος ψηλός της Ευρωλίγκα πριν μείνει εκτός δράσης λόγω του σοβαρού τραυματισμού του, ζει πάντοτε έντονα τα παιχνίδια. Καθήμενος μαζί με τους υπόλοιπους εκτός αποστολής παίκτες, προσπαθεί να «σπρώξει» τους συμπαίκτες του. Αν και αυτό που θα ήθελε περισσότερα απ’ όλα, σαν θεριό ανήμερο, είναι να φορέσει το σορτσάκι του, την φανέλα με το Νο26 και να μπει να παλέψει.

Ο οργανισμός του «τριφυλλιού» δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες του επί εποχής Εργκίν Αταμάν αφού το αποτέλεσμα του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και η εικόνα, άνοιξε πληγές που είχε κλείσει με το ταλέντο του και το μαχητικό του πνεύμα. Το κακό βέβαια δεν τρίτωσε αφού επιβλήθηκε άνετα εν τέλει (84-71) την Βίρτους στο γήπεδό του στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής, στο καλύτερο και πιο γεμάτο παιχνίδι του Ρισόν Χολμς με το «τριφύλλι» (16π., 9 ριμπ., 2 μπλοκ).

Η στιγμή δεν επιτάσσει λόγια αλλά πράξεις απ’ όλους, αρχής γενομένης με το αγωνιστικό τμήμα. Θέλοντας λοιπόν να δείξει – αν και ανήμπορος να βοηθήσει – ο Λεσόρ την στήριξή του στους συμπαίκτες του και άπαντες στον Παναθηναϊκό, ετοιμάστηκε για να πάει στο γήπεδο με διάθεση… πρωταθλητή Ευρώπης.

Ο Ματίας Λεσόρ φόρεσε την custom μπλούζα «Euroleague Champions», η οποία δημιουργήθηκε και κυκλοφόρησε μετά την κατάκτηση του 7ου ευρωπαϊκού στο Βερολίνο και την οποία έχει φορέσει ξανά στο παρελθόν. Όπως και ο Χουάντσο σε άσπρο. Μικρή αλλά μεγάλη ενέργεια, ενδεικτική του πως αισθάνεται σε μέρες αμφισβήτησης.