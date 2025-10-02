Ο Λούκα Βιλντόζα έχει μπερδέψει το φίλαθλο κοινό με τις πραγματικές του δυνατότητες και τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη του μπάσκετ.

Υπάρχει κάποιος φαν της «σπυριάρας» που να μην έχει παραδεχθεί έστω και μεμονομένες φορές, τον Λούκα Βιλντόζα για το out of the box παιχνίδι του; Που δεν έχει – ενίοτε – μείνει με το στόμα ανοιχτό; Που δεν έχει πιάσει τον εαυτό του με έναν τόνο ενθουσιασμού «ζωγραφισμένο» στο πρόσωπό του, βλέποντας κάποια επιθετική του ενέργεια;

Ο Αργεντίνος βιρτουόζος ξέρει πάρα πολύ καλά πως να «χαζεύει» τα πλήθη, να… τρελαίνει το φίλαθλο κοινό με το αλέγκρο παιχνίδι του. Αλλά και πως να «διχάζει» τους φαν του ευρωπαϊκού μπάσκετ αναφορικά με την αξία του και το επίπεδό του. Καθώς το σπορ των ημερών μας, απαιτεί πολλά περισσότερα από «μαγεία» για να σταθεί κανείς και να διακριθεί στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο Λούκα Βιλντόζα ήρθε στα μέρη μας αρχικά για τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια για τον Ολυμπιακό. Καλός χαρακτήρας, πολύ ικανός παίκτης που όμως δεν κατάφερε να ξεδιπλώσει τις δυνατότητές του εν μέσω τεράστιας πίεσης. Και κάπου εκεί εμφανίστηκαν οι οι «πολέμιοι» του Λατινοαμερικάνου άσου, να ισχυριστούν πως «δεν κάνει γι΄αυτό το επίπεδο».

Σε ομάδες που το λάθος επιτρέπεται και η νίκη δεν επιβάλλεται, ο Λούκα Βιλντόζα γνωρίζει πως να διακρίνεται, πως να συγκεντρώνει τα βλέμματα πάνω του. Άλλωστε γνωρίζει πολλά κιλά μπάσκετμπολ για να το πράξει αυτό, όπως φάνηκε και στην πρεμιέρα της σεζόν 2025-26 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Vildoza going coast to coast, that was smooth like butter 🧈#MotorolaMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/NlPPabUn22 — EuroLeague (@EuroLeague) September 30, 2025

Καθοριστικός ο 30άρης Αργεντίνος με το ανάλαφρο πάτημα που σου δίνει ώρες ώρες την αίσθηση ότι… χορεύει. Όπως οι απανωτές ποδιές που είχε «έσκασε» σε Οκέκε και Γκαρούμπα, αφήνοντας άναυδους τους φαν της Βίρτους στο «Palladoza».

Σε ομάδες χαμηλότερων ταχυτήτων που δεν στοχεύουν στην κατάκτηση, ο Λούκα Βιλντόζα μπορεί να κάνει τη διαφορά και την ατραξιόν μαζί. Γι’ αυτό δεν χωρά αμφιβολία. Ένας πολύ απολαυστικός γκαρντ, που χαίρεσαι να βλέπεις, ο οποίος δεν δημιούργησε το παραμικρό πρόβλημα σε ΟΑΚΑ και ΣΕΦ παρότι δεν είχε τον ρόλο που ήθελε.

Τεράστιο ταλέντο, άνιωθος που παίζει μπάσκετ… αλάνας ώρες ώρες, εντός των 4 γραμμών. Από την άλλη, έχει πάρει πρωτάθλημα Ισπανίας με την underdog Μπασκόνια ως ο καλύτερός της παίκτης απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ποια είναι η αλήθεια;