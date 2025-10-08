Η ανοδική πορεία του Σιλβέν Φρανσίσκο τα τελευταία χρόνια, δεν έχει τοποθετήσει τον Γάλλο γκαρντ απλά στη Euroleague αλλά και τον έχει καθιερώσει σε αυτήν. Σε σημείο που κέρδισε μία θέση στο τελικό ρόστερ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του, τόσο στο Μουντομπάσκετ του 2023 όσο και στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, όπου οι «μπλε» δεν τα πήγαν και τόσο καλά.

Η εκρηκτικότητά του, η clutch του φύση, η εκτελεστική του δεινότητα, οι επιλογές στο παιχνίδι του, η δημιουργία του, η ικανότητά του να βγαίνει μπροστά όταν η μπάλα καίει. Ακόμα και η πιεστική του άμυνα ενίοτε. Δεν είναι λίγα αυτά για τα οποία φημίζεται και μπορεί να κάνει καλά στο παρκέ ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Πάντως, δεν θα έλεγε κανείς το… ύψος του. Και τι μ’ αυτό;

Τα 185 εκατοστά, με το μεγάλο άνοιγμα χεριών, δεν αποτελούν τροχοπέδη σε ένα στατιστικό παράδοξο των δύο πρώτων αγωνιστικών στη Euroleague 2025-26. Για μία ακόμα αγωνιστική περίοδο, η Ζαλγκίρις άρχισε με το πόδι πατημένο στο γκάζι και το 2/2 συντροφιά. Κύριος υπεύθυνος γι’ αυτήν την εξαιρετική εκκίνηση των Λιθουανών που λύγισαν και την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, είναι ο κύριος Φρανσίσκο στον οποίο έχει δώσει ο Μασιούλις τα κλειδιά της πιο ακριβής, βάσει προϋπολογισμού και ρόστερ, Ζάλγκιρις της ιστορίας της. Εκείνος μαζί με τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, άρτι αφιχθέντας από τον Πειραιά.

Βέβαια, ούτε οι 13,5 πόντοι του κατά μέσο όρο στα δύο αυτά πρώτα παιχνίδια ούτε οι 6,5 τελικές του πάσες είναι αυτές που έχουν κεντρίσει περισσότερο το ενδιαφέρον, αφού τα νούμερα αυτά αποτελούν κομμάτι του ρεπερτορίου του.

Αυτό που έχει προκαλέσει εντύπωση είναι τα 2 μπλοκ ανά ματς που έχει σημειώσει. Αν και γκαρντ, με αρκετές μάλιστα προσπάθειες, ο Γάλλος έχει περισσότερες τάπες στο ενεργητικό του παρά στο παθητικό του (4-2) σε αυτό το ξεκίνημα. Ρίχνοντας κανείς μία πιο αναλυτική ματιά βέβαια, θα παρατηρήσει πως και την περασμένη σεζόν ο 19ος σε εκτελεσμένες προσπάθειες σε όλη τη διοργάνωση Φρανσίσκο, είχε κάνει 12 «στοπ» και δεχθεί μόλις 7.

Από την άλλη, δυο κοψίματα ανά ματς (τέσσερα δηλαδή στο σύνολο) έχει ο «δεινόσαυρος» Έντι Ταβάρες με τα 39 double doubles του, σε μία σαφώς πιο… νορμάλ συνθήκη. Ο «γίγαντας» από το Πράσινο Ακρωτήρι, αποτελεί μάλιστα τον κορυφαίο μπλοκέρ στην ιστορία της Euroleague με 1.7 ανά παιχνίδι. Και δεν είναι λίγα (278) αυτά που έχει παίξει.