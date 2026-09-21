Γιατί ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ άλλαξε τον αριθμό στη φανέλα του Ολυμπιακού με την οποία θα αγωνίζεται; Ποιος είναι ο νέος του αριθμός;

Τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού (Μοντέρο, ΜακΙντάιρ και Εντζάι) έκανεν το επίσημο ντεμπούτο τους με τους Πειραιώτες τις προηγούμενες ώρες στο Άμπου Ντάμπι αν και οι φίλοι τους ομάδας, τους είχαν δει να αγωνίζονται υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα και στα τουρνουά προετοιμασίας στα οποία συμμετείχε ο Ολυμπιακός το προηγούμενο διάστημα.

Στην Etihad Arena όμως, ο ένας από αυτούς εμφανίστηκε κατάτι διαφορετικός. Όχι ο ίδιος αλλά το νούμερο που φορούσε στη φανέλα του.

Ο κορυφαίος πασέρ της διοργάνωσης στις δύο από τις τρεις τελευταίες εκδόσεις της, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ψάχνει ακόμα τα πατήματά του σε ένα νέα περιβάλλον με μεγάλες προσδοκίες. Καλείται άλλωστε να «τρέξει» ένα σύστημα καθόλα πετυχημένο την τελευταία πενταετία και η βασική αιτία αυτού, έχει αποχωρήσει πλέον.

Το βάρος το οποίο έχει να διαχειριστεί ο πολιτογραφημένος συμπαίκτες του Σάσα Βεζένκοφ στην Εθνική Βουλγαρίας, κάθε άλλο παρά μικρό και λίγο είναι. Ωστόσο με την απόδοσή του τα τελευταία χρόνια, έχει αποδείξει ότι διαθέτει το επίπεδο, όπως αρέσκεται στον Γιώργο Μπαρτζώκα να λέει για το βασικό κριτήριο των επιλογών του.

Αν και είναι εμφανές ότι ακόμα ψάχνεται, έχοντας άτσαλα τελειώματα και δεύτερες σκέψεις σε δημιουργία και εκτέλεση, ο ΜακΙντάιρ θύμισε κάτι από τον… γνωστό λύκο των τελευταίων ετών στον τελικό του Euroleague Super Cup, μοιράζοντας 9 ασίστ σε 17μιση λεπτά. Και ίσως έπαιξε ρόλο η επιστροφή του στο γνώριμο για τον ίδιο, Νο 0 στο μπροστά και πίσω μέρος της φανέλας.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε επιλέξει αρχικώς τον αριθμό 11 (για πρώτη φορά στην καριέρα του) στον Πειραιά και με αυτό αγωνίστηκε στα προηγούμενα – φιλικά – παιχνίδια της ομάδας.

Παρόλα αυτά μόλις το αγαπημένο του #0, το οποίο τον συντρόφευε καθόλη τη διάρκεια της καριέρας του από το κολλέγιο ακόμα (Γουέικ Φόρεστ), ελευθερώθηκε (αριθμός του Τόμας Ουόκαπ), τότε αμέσως έκανε γνωστή την επιθυμία του στους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Και εκείνοι εννοείται πως την αποδέχθηκαν.

Μονάχα στην Μπασκόνια, όπου μπήκε και στα βιβλία της ιστορίας της Euroleague με το triple double του, αγωνίστηκε με διαφορετικό νούμερο καθώς το #0, ήταν πιασμένο από τον Μάρκους Χάουαρντ πριν ο ίδιος μετακομίσει στη Χώρα των Βάσκων.

Αντίθετα, ο αριθμός μηδέν τον έχει ακολουθήσει σε Πάρμα Περμ (Ρωσία), Τέξας Λέτζεντς (G-League), Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία)Τσεντεβίτα Ολίμπια (Σλοβενία), Παρτίζαν Βελιγραδίου (Σερβία), Μπουργκ (Γαλλία), Ανδόρρα (Ισπανία), Γκαζιαντέπ (Τουρκία), Ερυθρό Αστέρα (Σερβία)