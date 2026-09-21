Οι δύο άκρες της μακριάς ερυθρόλευκης «κλωστής» για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα έχουν την ίδια όψη.

Ο Ολυμπιακός απέχει ακόμα απ’ αυτήν την αποστράπτουσα μορφή των τελευταίων του μηνών στην Ευρωλίγκα – και όχι μόνο – παρότι το συν/πλην στο ισοζύγιο των φιλικών προετοιμασίας του, φλέρταρε με το απόλυτα. Ποιο σύνολο ωστόσο αυτήν την περίοδο με «κουτσουρεμένη» περίοδο προετοιμασίας και απουσίες πολλές εν μέσω αυτής λόγω αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων, παίζει κοντά στα «θέλω» του προπονητή του;

Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που λίγο έλειψε να φέρει τούμπα και τον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης «πληγώθηκε» από τα χαμένα του ριμπάουντ και τα – λιγότερα από την αντίπαλό του – λάθη που του στοίχισαν.

Οι «ερυθρόλευκοι» άγγιξαν τον (νεοσύστατο) τίτλο του Υπερπρωταθλητή της Euroleague όμως τα χιλιοστά από το πόδι του Γιαν Μοντέρο, του τον στέρησαν. Και ο Φελίζ που έκανε ό,τι δεν κατάφερε λίγους μήνες πριν στο ΟΑΚΑ.

Σε μια διοργάνωση «φρέσκια» με σαφώς βέβαια πιο ασθενή λάμψη σε σχέση με αυτές που θα ακολουθήσουν, ο κόουτς Μπαρτζώκας έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα για τον Ολυμπιακό του. Και παράλληλα είδε την ομάδα του να γνωρίζει ήττα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της «γηραιάς ηπείρου», αφού υπό την ομπρέλα της διοργανώθηκε και έλαβε χώρα το Super Cup, έπειτα από σχεδόν 6 μήνες.

Άγνωστη λέξη από τότε εκείνη της ήττας. Ο θαλερός στο τελευταίο διάστημα της περσινής περιόδου Ολυμπιακός, απίθωσε το σερί σε ξέφρενη τροχιά αφού μεσολάβησαν 10 παιχνίδια – και η περίοδος του καλοκαιριού – για να ηττηθεί ξανά.

Η Ρεάλ επιβλήθηκε του Ολυμπιακού κάνοντας το… παιχνίδι του Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε μίνι εκδίκηση στα σημεία από τον Ολυμπιακό μέσω του «my way» του.

Και υπεύθυνος για τούτο είναι ο ίδιος, κοινός παρανομαστής. Για να βρει κανείς την τελευταία ήττα του Ολυμπιακού στη Euroleague, πρέπει να ανατρέξει στον Μάρτη μήνα και τα τέλη αυτού, λίγο πριν «κλειδώσει» την πρωτιά. Οι βολές του Σέρχιο ντε Λαρέα κράτησαν ανοιχτή την υπόθεση-κορυφή στην κανονική διάρκεια, η οποία βέβαια κατέληξε στον Ολυμπιακό αφού από εκείνο το ματς και μετά στην Ισπανία, πήρε φόρα και δεν σταμάτησε ποτέ.

Προπονητής φυσικά στην έκδοση της Βαλένθια που έκλεισε το… μάτι στην υπόλοιπη μπασκετική Ευρώπη και αποτέλεσε το διαβατήριο για τον πάγκο της «Βασίλισσας», ήταν ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο οποίος προσπαθεί να αφήσει το δικό του σημάδι/φιλοσοφία στη Ρεάλ που παρουσίασε στο Άμπου Ντάμπι ένας σαφώς πιο ταχυδυναμικό πρόσωπο σε σχέση με την περσινή σεζόν.