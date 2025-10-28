Η επάνοδος του Κίναν Έβανς στην αγωνιστική δράση πλησιάζει. Πότε ήταν το τελευταίο του όμως παιχνίδι και που το έχει… αφήσει;

Ημέρες Κίναν Έβανς διανύουν στο Λιμάνι μετά τις μαζικές επιστροφές και τη σταδιακή ένταξή τους στο ροτέισον του Ολυμπιακού. Η μοναδική άνω τελεία για να παρουσιαστεί η «ερυθρόλευκη» έκδοση της σεζόν 2025-26 αφορά τον Αμερικανό γκαρντ, πλην φυσικά του μακροχρόνια απόντα Μουστάφα Φαλ.

Ο Κίναν Έβανς ανεβάζει στροφές, όπως έκανε γνωστό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην Media Day του αγώνα με την Μονακό την παραμονή της συνάντησης, βρισκόμενος στο τελικό στάδιο της επιστροφής του στη δράση.

Ένα μεγάλο κεφάλαιο για τους Πειραιώτες και το χτίσιμο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, αφού υπολόγιζαν και υπολογίζουν αρκετά στον απόφοιτο του Τέξας Τεκ. Η αποθεραπεία του πήρε πολύ μεγαλύτερο χρόνο απ’ ότι περίμεναν όλοι στον Ολυμπιακό, παρόλα αυτά δεν έδειξαν ποτέ την πρόθεση να τον πιέσουν για να γυρίσει νωρίτερα. Και πλέον απ’ ότι φαίνεται μετράει μέρες για να μπει κι εκείνος.

Μετά από μερικές δυνατές ατομικές προπονήσεις με ένταση, ο Κίναν Έβανς έδειξε να ανταποκρίνεται στον απόλυτο βαθμό. Κι έτσι πέρασε την Τρίτη 28/10 στο επόμενο στάδιο. Εκείνο της ομαδικής προπόνησης, αφήνοντας πίσω σιγά σιγά τις back-to-back αναποδιές.

Η υπερφόρτωση αρχικά και η διστακτικότητα, λογική εν μέρει μετά από τόσο μεγάλο διάστημα αποχής, στις κινήσεις του πήγαν πίσω όλη τη διαδικασία. Η ώρα του όμως πλησιάζει.

Τα σερί που έχει αφήσει στη μέση

Σαφέστατα και θα χρειαστεί ο Κίναν Έβανς μερικές ημέρες ακόμα για να βρει αγωνιστικό ρυθμό και να πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Οι «ερυθρόλευκοι» άλλωστε τον περίμεναν όπως φάνηκε και δεν δήλωσαν σε πρώτη φάση τον Σακίλ ΜακΚίσικ ως 8ο ξένο στο πρωτάθλημα. Για να του δώσει την ευκαιρία να βρει τα πατήματά του μέσω των αγώνων.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, έχουν περάσει 522 μέρες όταν γράφονται αυτές οι αράδες, από την τελευταία φορά που αγωνίστηκε. Ήταν παιχνίδι για την post season στη Λιθουανία με τη Ζαλγκίρις, πριν ξεκινήσει ο Γολγοθάς του. Τρίτος ημιτελικός με τη Λιετκαμπέλις. Όσον αφορά την Ευρωλίγκα; Ακόμα πιο πίσω. Το ημερολόγιο έδειχνε 11/4/2024, ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως γίνεται αντιληπτό, τα νούμερα και η συνεισφοιρά του περνούν σε δεύτερη φάση. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως ο Κίναν Έβανς δεν έχει αφήσει κάποιες δουλειές στη μέση. Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού πριν τραυματιστεί ήταν διψήφιος (10+ πόντους) σε δέκα σερί παιχνίδια στην Ευρωλίγκα και σε 21 από τα τελευταία 22 που είχε παίξει.

Αναμφισβήτητος σταρ εκείνης της Ζαλγκίρις, ο βασικός λόγος που έτρεξε να προλάβει τα playoffs όταν αυτό έμοιαζε στη σφαίρα του αδύνατου.

Αν και εφόσον ο Κίναν Έβανς ευστοχήσει μάλιστα έστω και σε ένα τρίποντο στην επιστροφή του στην κορυφαία διασυλογική διοργάνωση της «γηραιάς ηπείρου», τότε θα διευρύνει σε 18 τα απανωτά παιχνίδια του που έχει μίνιμουμ ένα εύστοχο σουτ πίσω από τα 6,75μ.

Σερί «τρέχει», αν και έχει μπει στον πάγο, και στις βολές με 21 συνεχόμενες. Υπενθυμίζεται πως ο Τζον ΝτιΜπαρτολομέο της Μακάμπι πήρε τέτοια εποχή πέρυσι το ρεκόρ από τον Κέβιν Πάντερ.