Ο πολύτιμος για τον Παναθηναϊκό Κέντρικ Ναν βαδίζει στα χνάρια του Αλφόνσο Φορντ, επέστρεψε στη δράση και οι αντίπαλες άμυνες έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν.

Το πολύ καλό νέο για τον Παναθηναϊκό είναι πως ο σούπερ σταρ του και σταθερή αξία Κέντρικ Ναν επέστρεψε στη δράση και μοιάζει σαν να μην πέρασε μια μέρα. Εκείνο από το οποίο καλείται να απεμπλακεί είναι η σχέση εξάρτησης που μοιάζει να έχει μαζί του.

Ο άνθρωπος που ήρθε και άλλαξε τον ρου της πρόσφατης ιστορίας του, ο «στυγερός» εκτελεστής Κέντρικ Ναν δείχνει έτοιμος να πάρει το «τριφύλλι» στις πλάτες του στο φινάλε της σεζόν.

Στη βραδιά που έλαμψε ο Τσέντι Οσμάν με το ρεκόρ καριέρας του σε αξιολόγηση στην Ευρωλίγκα (36 PIR κόντρα στη Ζαλγκίρις), ο Τούρκος φόργουορντ είχε για άξιο συμπαραστάτη τον άσο από το Σικάγο που τελείωσε το ματς με 22 πόντους και τρεις τελικές πάσες.

Κάπως έτσι, ο none better than Κέντρικ Ναν σκαρφάλωσε στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ της Ευρωλίγκα μετά το πέρας της 31ης αγωνιστικής, αφού εκμεταλλεύτηκε τόσο την απουσία του Σάσα Βεζένκοφ που δεν αργεί να γυρίζει κι εκείνος στο παρκέ όσο κυρίως τον πενιχρό για Ναντίρ Χίφι απολογισμό των 22 πόντων σε δύο ματς της Παρί την ευρωπαϊκή εβδομάδα που πέρασε. Ανάμεσα σε αυτά και το πρώτο μέρος με τον Παναθηναϊκό.

Ο Κέντρικ Ναν λοιπόν λοιπόν κάπως έτσι πήρε ξανά κεφάλι στην «μάχη» για το πρώτο… βιολί της διοργάνωσης με τους 19,5 πόντους ανά ματς που έχει, αφήνοντας πίσω του τον Σάσα Βεζένκοφ (19,3) και τον Ναντίρ Χίφι (19). Για την ώρα τουλάχιστον αφού τα μαθηματικά αλλάζουν μετά από κάθε αγωνιστική.

Αν και εφόσον η τριάδα μείνει ως έχει ή εν πάσει περιπτώσει δεν αλλάξει το πρόσωπο στην κορυφή, τότε ο Κέντρικ Ναν θα πετύχει κάτι που έχει καταφέρει μονάχα ο αείμνηστος και σπουδαίος Αλφόνσο Φορντ. Το όνομα του οποίου μάλιστα έχει πάρει τον εν λόγω βραβείο.

Ο καλλιτέχνης του σκοραρίσματος που έφυγε από τη ζωή τόσο πρόωρο σε ηλικία μόλις 33 ετών στο Τένεσι νικημένος από τη λευχαιμία, είναι ο μοναδικός που έχει καταφέρει να αναδειχθεί back-to-back πρώτος σκόρερ της Ευρωλίγκα. Τη σεζόν 2000-01 με το Περιστέρι (26 πόντοι ανά ματς) και την αμέσως επόμενη με τη φανέλα του Ολυμπιακού (24,8 πόντοι ανά παιχνίδι).

Ο Κέντρικ Ναν την περασμένη αγωνιστική περίοδο (2024-25) πέρασε στο… νήμα τον Κάρσεν Έντουαρντς (20 π. κατά μέσο όρο) και φλερτάρει πλέον με την επανάληψη του ατομικού επιτεύγματος.

Διαχρονικά στην Ευρωλίγκα οι Νίκος Γκάλης, Ιγκόρ Ρακότσεβιτς, Κιθ Λάνγκφορντ και Αλεξέι Σβεντ έχουν αναδεχθεί από δύο φορές και πάνω πρώτοι σκόρερ του θεσμού. Κανένας από αυτούς όμως δεν το κατάφερε σε συνεχόμενες σεζόν.