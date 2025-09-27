Ο GM της Dubai BC, Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, μίλησε «ανοιχτά» για τη μεταγραφή του Φίλιπ Πετρούσεφ, «απαντώντας» σε μερικές ερωτήσεις που είχαν «γεννηθεί».

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ ήταν μία από τις πιο πολυσυζητημένες περιπτώσεις της Euroleague το τελευταίο διάστημα.

Ο Σέρβος σέντερ/φόργουορντ, μετά την παρουσία του στον Ερυθρό Αστέρα, επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, το μέλλον του είναι μακριά από τον Πειραιά.

Η Dubai BC αποφάσισε να τον κάνει δικό της και ο GM της έδωσε μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη μεταγραφή του!

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του στο «SportKlub» ο Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς τόνισε πως ο Φίλιπ Πετρούσεφ δεν συνέχισε στον Ερυθρό Αστέρα για προσωπικούς λόγους.

Την ίδια ώρα, είπε πως όταν έμαθε πως είναι στην «αγορά», η Dubai BC «χτύπησε», μιλώντας πρώτα με τον ατζέντη του, αλλά και τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου, καθώς έχουν πολύ καλές σχέσεις.

Για την ιστορία, ο Φίλιπ Πετρούσεφ έπαιξε σε 28 αγώνες, έχοντας 14.1 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Αναλυτικά, τι είπε ο Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς:

«Είχαμε μια ευκαιρία όταν ο Φίλιπ εξέφρασε την επιθυμία του να μην μείνει στο Βελιγράδι για προσωπικούς λόγους. Όταν προέκυψε αυτή η προοπτική για εμάς, αποφασίσαμε να δράσουμε. Μιλήσαμε επίσης με τον μάνατζέρ του, τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, καθώς και με τον Ερυθρό Αστέρα, προκειμένου να κατανοήσουμε την κατάσταση. Έχουμε καλές σχέσεις και με τα δύο σερβικά κλαμπ και όλα έγιναν με διαφάνεια.



Πιστεύω ότι κάναμε μια εξαιρετική κίνηση και ότι η απόφαση του Φίλιπ ήταν καλή τόσο για εκείνον όσο και για εμάς. Γνωρίζει πολλούς ανθρώπους στον οργανισμό μας. Υπάρχει, επίσης μια δυνατή βαλκανική κοινότητα στο Ντουμπάι, κάτι που έκανε την απόφασή του πιο εύκολη».