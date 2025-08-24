Ο Γενικός Διευθυντής της Belgrade Arena «έδωσε» προβάδισμα στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ για τη διεξαγωγή του επερχόμενου Final-4 της Euroleague.

Ένα από τα θέματα που «καίνε» εδώ και αρκετό καιρό έχει να κάνει με την ανάθεση της διοργάνωσης του επερχόμενου Final-4 της Euroleague.

Οι δύο «δυνατές» υποψηφιότητες είναι αυτές του Βελιγραδίου και της Αθήνας. Οριστική απόφαση δεν έχει παρθεί, αλλά ο Γενικός Διευθυντής της Belgrade Arena «έχρισε» φαβορί.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στο Podcast, «Joa Mile», η διοίκηση της Euroleague δείχνει τη -δεδομένη στιγμή- την προτίμησή της στο ΟΑΚΑ, που πλέον «μετονομάστηκε» σε Telekom Center Athens.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του:

«Τώρα, για παράδειγμα, έχουμε μείνει μόνοι μας με την Αθήνα για μια μονομαχία για το Final Four του 2026. Ήμασταν οι μόνοι που υποβάλαμε αίτηση πέρυσι, και για τα τρία χρόνια του Final Four. Για το 2025, 2026 και 2027. Κανείς άλλος δεν υπέβαλε αίτηση.

Δύο ημέρες πριν από την ψηφοφορία του διοικητικού συμβουλίου της Euroleague, εμφανίστηκε το Αμπού Ντάμπι. Αυτό δεν επιτρέπεται από τους κανόνες της Euroleague. Σου ζητούν να συμπληρώσεις τα πάντα, από τον τύπο αίματος μέχρι το χρώμα των ματιών. Έξι από εμάς συμπληρώσαμε πολλά έγγραφα. Και είπαν ότι επέλεξαν το Αμπού Ντάμπι, επειδή μας έδωσαν τα χρήματα, οπότε ας πάμε εκεί. Η IMG παίρνει τα μισά χρήματα, αφού έκαναν τη συμφωνία, ένα ποσοστό πηγαίνει στην ECA και οι σύλλογοι παίρνουν τα λίγα που μένουν.

Ειδικά οι μεγαλύτεροι σύλλογοι δεν θα πάνε στην Αθήνα εξαιτίας του Γιαννακόπουλου, επειδή προσβάλλει την Euroleague, τα πάντα και όλους. Ωστόσο, η διοίκηση της Euroleague λέει ότι δεν έχει σημασία που μας προσβάλλει. Φανταστείτε τι έκανε στον Φλορεντίνο Πέρεθ. Δεν πειράζει, θα πάμε στο ΟΑΚΑ, λένε.

Και ως συνήθως, έχουμε πάντα Σέρβους προδότες που κάνουν τα πάντα για να μην το πάρουμε εμείς, αλλά να το πάρει η Αθήνα. Και δεν θα σκεφτούν τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά θα τον ανταμείψουν αυτούς που τους αποκάλεσε μαφία, ηλίθιους και μπά@ους. Αλλά η διοίκηση της Euroleague λέει ότι δεν έχει σημασία. Η ECA είναι ουδέτερη. Η IMG θέλει μόνο χρήματα».