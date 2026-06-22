Ο Εβάν Φουρνιέ κράτησε την υπόσχεσή που είχε δώσει πριν το Final Four.

Ο Εβάν Φουρνιέ αποδείχθηκε συνεπής στο ραντεβού του, κρατώντας τον λόγο του. Αφού αυτό είχε τάξει πριν το Final Four της Euroleague, δεν έκανε… κωλοτούμπα και το αποτέλεσμα προκαλεί άφθονο γέλιο.

Λίγες ώρες αφότου βρέθηκε στην πατρίδα του και είδε τη φανέλα του να αποσύρεται για την ομάδα της γειτονιάς όπου μεγάλωσε, λαμβάνοντας μία πολύ μεγάλη τιμή, ο Εβάν Φουρνιέ επισκέφθηκε τον… μπαρμπέρη του. Και ήρθε η ώρα για το makeover.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ είχε υποσχεθεί στον άνθρωπο που επαφίεται το μούσι του, πως θα τον άφηνε να κάνει με αυτό ό,τι ήθελε αν και εφόσον κέρδιζε την Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό.

Ο ίδιος που έβαλε και με το παραπάνω το χεράκι του στην πραγμάτωση του challenge οδηγώντας τον Ολυμπιακό σε ένα εντυπωσιακό photo finish, αν και δυσκολεύτηκε είχε πει «ναι» στον Μόκκα, τον κουρέα του όταν τον ρώτησε στις 14/5 «αν θα με αφήσεις να κάνω ό,τι θέλω με το μούσι αν κερδίσεις το Final Four.» Όπερ και εγένετο, με την προϋπόθεση να έχει τελειώσει η σεζόν.

Δέκα μέρες λοιπόν αφότου οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση ΚΑΙ του πρωταθλήματος, ο Εβάν Φουρνιέ έγινε… κοκκινογένης, εκπληρώνοντας την υπόσχεσή του.