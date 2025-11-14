Κένεθ Φαρίντ βγες από το σώμα του Ματίας Λεσόρ πριν οι φίλοι του Παναθηναϊκού ψάξουν παντού το ελιξήριο της νιότης που θα σε κρατήσει για πάντα νέο….

Μία δύσκολη και απαιτητική εβδομάδα ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Παναθηναϊκό που έδειξε αντανακλαστικά και απάντησε στα αρνητικά αποτελέσματα με δύο σερί νίκες κόντρα σε Παρί και Ρεάλ. Ένα 2/2 το οποίο βάσει εικόνας μέχρι το πρώτο τζάμπολ στην Adidas Arena και ακόμα περισσότερο την είσοδο του μαέστρου Κώστα Σλούκας, έμοιαζε το λιγότερο ανέλπιστο. Ποιος όμως μπορεί να ξεγράψει τους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης με την τόση ποιότητα;

«O Φαρίντ σ’ ένα ακόμη ματς έπαιξε εκπληκτικά, μας έδωσε δύναμη στη ρακέτα. Είναι σημαντική νίκη για εμάς αυτή για να δούμε το επίπεδό μας. Η διοίκηση έκανε εξαιρετική δουλειά που κατάφερε να φέρει τον Κένεθ Φαρίντ, ήταν ένα… γιατρικό για εμάς. Eίναι δύσκολο να παίζεις χωρίς πεντάρι και με τον Μήτογλου εκεί. Βρήκαμε ισορροπία. Το κλειδί για την πνευματική και αγωνιστική αλλαγή, που παρουσιαστήκαμε πολύ καλοί και κερδίσαμε δύο δύσκολες ομάδες, οφείλεται και σε αυτό», τόνισε ο συγκρατημένος Εργκίν Αταμάν στη flash interview του σπουδαίου «διπλού» του Παναθηναϊκού στο «τριφύλλι».

Και συνέχισε στη συνέντευξη Τύπου για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού που δεν έχει κλείσει καλά καλά μία εβδομάδα με την ομάδα και δείχνει σαν να βρίσκεται σε αυτήν, μήνες αν όχι χρόνια.

«Αν τσεκάρεις την καριέρα του Φαρίντ είναι τρομερή στο ΝΒΑ. Έπαιξε και κόντρα στην Τουρκία με την Dream Team της Αμερικής με τον Κάρι, τον Χάρντεν, τον Ντέιβις. Μετά από αυτό, τα τελευταία 4-5 χρόνια εξαφανίστηκε. Ήταν στην ΤΣΣΚΑ, μετά έπαιξε στην Ταϊβάν, στην Κίνα, στο Πουέρτο Ρίκο. Δεν περίμενα ότι ήρθε και θα συνεισφέρει έτσι κατευθείαν. Όχι μόνο μπασκετικά αλλά είναι τρομερός και σαν χαρακτήρας. Είναι πολύ θετικός και καθοριστικός για την ομάδα. Όλοι τον σέβονται και μας έδωσε αυτό που χρειαζόμασταν. Σε αυτά τα δύο ματς αντικατέστησε τον Λεσόρ, έπαιξε σαν τον Λεσόρ. Είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Του αρέσει αυτό και έδειξε ότι είναι παίκτης αυτού του επιπέδου. Το καταλάβαμε, το κατάλαβαν και οι παίκτες», σημείωσε.

Σαν τον Λεσόρ, εκεί είναι το κλειδί. Έπαιξε σαν τον Λεσόρ, κάρφωσε την μπάλα και σαν τον Λεσόρ, ξετυλίγοντας την «Manimal» φύση του. Θυμίζοντας το θεαματικό παιχνίδι του, όταν ήταν ακόμα συμπαίκτες με τον Παπανικολάου και τον Φουρνιέ στο Ντένβερ.

Ανάμεσα στα παράσημά του αυτή την εβδομάδα, μπορεί κανείς να προσθέσει – και καλά θα κάνει – το highlight της βραδιάς για τον Παναθηναϊκό στην ισπανική πρωτεύουσα. Λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου 20λεπτου, ο Κένεθ Φαρίντ έπαιξε άψογα το PnR με τον Κώστα Σλούκα, είδε τον διάδρομο ανοιχτό, δεν τρόμαξε στην όψη του ψηλότερου Έντι Ταβάρες και τον έκανε… πόστερ. Δεν είναι και τόσοι δα εκείνοι που τα έχουν καταφέρει να καρφώσουν μπροστά στο πρόσωπο του «γίγαντα» των 221 εκατοστών από το Πράσινο Ακρωτήρι.

Ένας από αυτούς, που έχει χτίσει τη δική του παράδοση με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον συμπατριώτη του Βενσάν Πουαριέ, είναι ο Ματίας Λεσόρ. Ο λαβωμένος θηριώδης σέντερ από τη Μαρτινίκα, λίγες εβδομάδες πριν συμφωνήσει με τους «πράσινους» και συνεχίσει την καριέρα του στο ΟΑΚΑ, έβαλε στα… μανταλάκια τον Έντι Ταβάρες.

Ήταν ακόμα στην Παρτιζάν όταν πέταξε και δεν πήρε στα υπόψιν του κοτζάμ Ταβάρες. Όπως συνέβη και στην προκειμένη με τον Φαρίντ.

Όλα τα λεφτά φυσικά η αντίδραση του Κώστα Σλούκα μετά το κάρφωμα-οδοστρωτήρας του Κένεθ Φαρίντ.