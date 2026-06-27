Ο Μπρανκού Μπαντιό ανάγκασε τον Παναθηναϊκό να πληρώσει αδρά για να βελτιώσει το αμυντικό του φίλτρο αν και ο αγαπημένος για τους πράσινους Σάρας, δεν τον είχε ξεχωρίσει.

Ο Μπρανκού Μπαντιό ανοίγει νέο κεφάλαιο στο ταξίδι της ζωής και της καριέρας του με τον Παναθηναϊκό να τον βάζει στο μάτι και να τον κάνει δικό του παρά το γεγονός πως αρκετοί τον διεκδίκησαν.

Η διάθεση ωστόσο των πρασίνων να τον εντάξουν στο έμψυχο δυναμικό τους ρίχνοντας βάρος στο αμυντικό φίλτρο της ομάδας αναξερτήτως προπονητή που καθρευτίστηκε φυσικά με τα υψηλότατο buy out στο οποίο συνηγόρησαν οι «πράσινοι», τον έσπρωξε προς την Αθήνα.

Μετά την break out σεζόν του ως ρούκι στην Ευρωλίγκα, ο Μπαντιό έπιασε από τα μαλλιά την ευκαιρία που του έδωσε ο Πέδρο Μαρτίνεθ και τον δικαίωσε. Ξανά! Κερδίζοντας με το σπαθί του μνηστήρες, ένα αρκετά καλό συμβόλαιο και τη δυνατότητα να παίξει για τον επτά φορές πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκό και τον «άρχοντα των δαχτυλιδιών» Ομπράντοβιτς.

Τα… όργια του στη σειρά με τη Βαλένθια όχι μόνο δεν πέρασαν απαρατήρητα αλλά στοίχειωσαν και τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού που κύκλωσαν το όνομά του. Ειδικότερα στο Game 5, ο φερόμενος ως νέος παίκτης των Κυπελλούχων Ελλάδας ήταν ό,τι καλύτερο είχε να παρουσιάσει η πολύ όμορφη ιδέα της Βαλένθια με τους 20 πόντους, τα 5 ριμπάουντ του, τις δύο ασίστ του, το ένα του κλέψιμο και τη μία τάπα του για ένα μόλις λάθος σε κάτι περισσότερο από 27′.

Με τη στενή έννοια της λέξης όμως ο Μπαντιό δεν ήταν ρούκι στον απόλυτο βαθμό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Ευρωλίγκα αφού είχε πάρει μία γεύση 22” και την περίοδο 2020-21 με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Όταν ο Σάρας τον είχε στα πόδια του αλλά δεν τον εκμεταλλεύτηκε.

Ο συνωστισμός των «μπλαουγκράνα» που ήταν διεκδικητές εκείνες της σεζόν του τροπαίου στις θέσεις των γκαρντ, δεν άφησε πολλά περιθώρια στον Λιθουανό να τον ρίξει στα βαθιά. Παρόμοια εικόνα και στην Ισπανία για τον Μπαντιό που είχε έρθει για την β΄ ομάδα αλλά κέρδισε σταδιακά έδαφος. Όχι σε τέτοιο βαθμό όμως που οι «μπλαουγκράνα» τον αξιοποίησαν.

Μετά το αγροτικό του στη Γερμανία και τους Σκάιλαινερς χάρις στον άνθρωπο που τον είχε βρει και τον είχε πάει στην Μπαρτσελόνα (Οκάμπο) και τον οποίο ακολούθησε, ο Πέδρο Μαρτίνεθ τον εμπιστεύθηκε στη Μανρέσα. Και εκείνος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη για να πάρουν τα πράγματα τον δρόμο τους και βρεθεί ο Μπρανκού Μπαντιό στον Παναθηναϊκό.