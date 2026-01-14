Ο Ολυμπιακός έστησε πάρτι στο Βελιγράδι αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον Εβάν Φουρνιέ να δώσει οδηγίες στους συμπαίκτες του κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ.

Ο Εβάν Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένας σημαντικός παίκτης. Άλλοτε προσαρμόζεται σαν «χαμαιλέοντας» στις ανάγκες ενός αγώνα κι άλλοτε φορά την «μπέρτα» του σούπερ σταρ και παίρνει την ομάδα στην πλάτη του.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει εξυμνήσει τον Εβάν Φουρνιέ τόσο για τον επαγγελματισμό του όσο και για την προσφορά του. Ένας πρώην ΝΒΑερ με ρόλο και παραστάσεις που έφερε και την ανάλογη κουλτούρα στον Πειραιά. Δεν ήρθε για τα τελευταία του ένσημα και το αποδεικνύει διαρκώς.

Η φιλοσοφία του νικητή που τον διακατέχει, τον ακολουθούσε ανέκαθεν στην καριέρα του. Είναι στο DNA του, στη φιλοσοφία του κι αυτό δεν αλλάζει. Ακόμα κι αν ο Ολυμπιακός κάνει… περίπατο.

Την ίδια ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» έχτιζαν διαφορά απέναντισ την ανύμπορη να αντιδράσει Παρτιζάν, ο Ζοάν Πεναρόγια κάλεσε τάιμ άουτ για να κόψει τον ρυθμό των «ερυθρολεύκων» με το σκορ στο 31-44, 2:45” για το τέλος του ημιχρόνου. Αφού μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας Μπαρτζώκας δίνοντας απαραίτητες οδηγίες και ανέφερε πως… «δεν θέλω ελεύθερο παιχνίδι τώρα, δεν με νοιάζει ποιος θα σκοράρει. Εκείνοι βιάζονται τώρα…» ήταν σειρά του Φουρνιέ.

Ο Γάλλος ζήτησε και πήρε τον λόγο από τον προπονητή του και έκανε μία επισήμανση προς τους συμπαίκτες του για τον τρόπο που αμύνεται η Παρτιζάν. «Τους παίρνεις την ενέργεια τώρα αλλά ο πρώτος θα πάει under. Μην έρχεσαι συνεχώς πάνω μου. Περίμενε να δεις αν θα πάνε under ή όχι. Αν το κάνουν, τότε πήγαινε από εκεί και θα σε βρω εγώ», φαίνεται πως είπε στον Ντόντα Χολ που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο παρκέ ως το 5άρι της ομάδας ή και προς όλους.