Δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία πιθανότατα φορά που το κάνει ο Εργκίν Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νωθρά τον αγώνα απέναντι στην Μπαρτσελόνα για την 2η αγωνιστική της Euroleague 2025-26 και όπως ήταν λογικό, ο Εργκίν Αταμάν είχε πολλά παράπονα από τους παίκτες του.

Οι φίλοι των «πρασίνων» γέμισαν ασφυκτικά το Telekom Center Athens το βράδυ της Παρασκευής (3/10) για το ντέρμπι με τους «μπλαουγκράνα» που σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκονται, αποτελούν δυσκολοκατάβλητο αντίπαλο. Το έδειξαν και πέρυσι και πρόπερσι στο ίδιο γήπεδο μιας και διαθέτουν τόσο τις μονάδες όσο την ιστορία και το βάρος της φανέλας.

Σε ένα γήπεδο που… κόχλαζε αλλά χρειαζόταν το έναυσμα, οι Ισπανοί που έχασαν με κάτω τα χέρια στη Σόφια πριν από λίγες μέρες από την Χάποελ Τελ Αβίβ, βρήκαν τους χώρους και τους εκμεταλλεύτηκαν.

Οι Καταλανοί ξεκίνησαν με 11-0, αφού μετουσίωσαν σε… γκολ τα ρήγματα που δημιούργησαν. Το γεγονός αυτό έφερε την άμεση αντίδραση του ήρεμου πάντως Εργκίν Αταμάν. Ο Τούρκος τεχνικός όπως συνηθίζει σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έβαλε τις… φωνές αλλά πέρασε στις πράξεις. Με το χαρακτηριστικό του νεύμα, είπε σε Σλούκα, Γιούρτσεβεν, Οσμάν και Χουάντσο να αλλάξουν και να ετοιμαστούν για να περάσουν στο παρκέ.

Πήρε το πινακάκι του, έδωσε τις οδηγίες του σε κάπως πιο έντονο ύφος, σχεδίασε αυτό που ήθελε και το αποτέλεσμα φάνηκε άμεσα στον φωτεινό πίνακα. Οι γηπεδούχοι απάντησαν με επιμέρους 13-11 αφού το τάιμ άουτ στα 2’07” και οι 4 μαζεμένες αλλαγές, λειτούργησαν ως ξυπνητήρι για τον Παναθηναϊκό.

Θέση στον πάγκο πήραν οι Μήτογλου, Ρογκαβόπουλος, Χολμς και Γκραντ για τον Εργκίν Αταμάν που άλλαξε τα 4/5 της αρχικής του σύνθεσης και είδε αποτέλεσμα άμεσα.