Ο Παναθηναϊκός έχασε κι άλλο έδαφος στην «μάχη» της post season παρόλα αυτά ο Εργκίν Αταμάν δεν δείχνει να αγχώνεται.

Βαθμολογικά η 30η στροφή της Ευρωλίγκα είχε περισσότερα να κοστίσει στον Παναθηναϊκό παρά στον Ολυμπιακό – στο ενδεχόμενο ήττας – μιας και οι Πειραιώτες βρίσκονταν σε καλύτερη μοίρα και είχαν… λίπος να κάψουν.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρά τις σημαντικές τους απουσίες εμφανίστηκαν πιο αποφασισμένοι και διαβασμένοι σε σχέση με τον Τελικό Κυπέλλου πριν από δύο εβδομάδες στην Κρήτη όπου το «τριφύλλι» κυριάρχησε και πέτυχαν τη 19η ευρωπαϊκή τους νίκη στη σεζόν.

Αντίθετα οι Κυπελλούχοι Ελλάδας έχασαν κι άλλο έδαφος στον αγώνα που δίνουν για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην post season αφού εκεί κρίνονται όλα. Και δίχως αμφιβολία, όποια θέση κι αν καταλάβει ο Παναθηναϊκός στην κανονική διάρκεια, έχει την ικανότητα και την ποιότητα να φέρει… τούμπα την όποια σειρά και ως εκ τούτου να βρεθεί στο Final Four που θα διεξαχθεί στο «σπίτι» του τον Μάιο.

Παρά το 16-14 ρεκόρ και την κατάσταση που δυσχαιρένει με οκτώ αγωνιστικές ακόμα να απομένουν για το φινάλε του «μαραθωνίου», ο Εργκίν Αταμάν δεν φαίνεται να επηρεάζεται καθώς ο «στόχος» όπως δήλωσε είναι ακόμα μπροστά και ανοιχτός.

Τι ανέφερε ο Τούρκος τεχνικός σε ερώτηση που του έγινε στη συνέντευξη Τύπου του «ντέρμπι αιωνίων» στο Φάληρο αναφορικά με αυτό που βλέπει στην ομάδα του και δεν τον κάνει να ανησυχεί.

«Πιστεύουμε σε αυτήν την ομάδα και αυτό το σύνολο από την αρχή της σεζόν, κάτι που ισχύει ακόμα. Ο Χέις-Ντέιβις ήρθε, ο Λεσόρ μπαίνει αυτή τη βδομάδα. Και φυσικά μέχρι το τέλος δεν θα χάσουμε ποτέ τους στόχους μας.

Αυτοί είναι να φτάσουμε στα playoffs και έπειτα στο Final Four. Και ακόμα πιστεύουμε σε αυτούς τους στόχους που έχουμε βάλει διότι έχουμε σπουδαίο ρόστερ.

Φυσικά αν δεν τους πετύχουμε, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν είχαμε μία επιτυχημένη σεζόν στην Ευρωλίγκα.»