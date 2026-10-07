Παρών στο Κόμο και το δείπνο της Euroleague στους ιδιοκτήτες των ομάδων – από όπου έφυγε γρήγορα – αλλά όχι και στη συνάντηση, ήταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και εξήγησε τον λόγο.

Τις τελευταίες ώρες τα φώτα της μπασκετικής Ευρώπης και όχι μόνο έπεσαν σε μια πολυτελή βίλα στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας όπου συγκεντρώθηκαν οι πρόεδροι-ιδιοκτήτες των ομάδων μελών της κλειστής αυτής λίγκας, ώστε να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις.

Και μπορεί το κομμάτι της εισόδου των νέών franchises να μπήκε λίγο στον πάγο λόγω της ανάγκης μετατροπής των μετόχων σε τέτοια πρώτα, άρα και αναμονής για ΠΑΟΚ και Άρη, παρόλα αυτά πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις αναφορικά με την επόμενη μέρα της λίγκας.

Στη συνάντηση της Τρίτης (6/10) αποφασίστηκε αυτό που είχαν… ψυχανεμιστεί οι «Floor Generals» στην εκπομπή τους στο Youtube του καναλιού Betarades.gr, δηλαδή την για την ώρα απόρριψη της πρότασης του NBA για συγχώνευση με τους δικούς του όρους. Και με αυτή τη βάση, σχεδιάστηκε και εκπονήθηκε η στρατηγική εκτόξευσης σε κάθε βάση της Euroleague, που παραμένει αυτοτελής.

Πέραν του ασθενή Φλορεντίνο Πέρεθ, το παρών έδωσαν όλοι οι υπόλιποι ιδιοκτήτες κατανοώντας τη σημασία του ραντεβού αλλά και της κρίσιμης καμπής στην οποία βρίσκεται το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μεταξύ αυτών και οι Παναγιώτης-Γιώργος Αγγελόπουλος αλλά και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο οποίος όμως αν και ταξίδεψε στην Ιταλία και έκατσε για λίγο στο δείπνο της 5ης του Οκτώβρη, δεν παρέστη στην σημαντική συνάντηση.

Γεγονός που κίνησε διάφορα ερωτήματα ως προς τον λόγο που αυτό συνέβη μιας και πήγε μέχρι εκεί. Την δική του εξήγηση πάντως φρόντισε να δώσει ο ίδιος ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, απαντώντας σε σχόλιο στον λογαριασμό του στο αγαπημένο του Instagram, μετά από σχετική ανάρτηση που έκανε.

«Εγώ φίλε δεν ξανακάθομαι στο ίδιο τραπέζι με μισάνθρωπους που δεν σέβονται τον θεσμό της οικογένειας …Τα έχω ξαναπεί και ευτυχώς που ήρθε αυτος που ήρθε και απλά τους είπα σήκω φύγε και δεν ήρθε ο άλλος γιατί θα είχαμε παρατράγουδα. Κάποια πράγματα στη ζωή είναι μη διαπραγματεύσιμα», έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απαντώντας σε σχόλιο.