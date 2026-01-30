Σκληρή γλώσσα από τον Εργκίν Αταμάν μετά την οριακή νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν που ήρθε βέβαια ελέγχοντας το ματς όπως δήλωσε ξανά και ξανά.

Επιστροφή στις νίκες κρατώντας – πλην του τελευταίου δίλεπτου – τον αμυντικό του προσανατολισμό όπως και στο Τελ Αβίβ. Ο Παναθηναϊκός πήρε το must win παιχνίδι στη Γαλλία επί της Βιλερμπάν για να πάει κάπως πιο ήρεμος στην «διαβολοβδομάδα» με τη Ρεάλ αρχικά στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» παρότι είχαν «μαξιλαράκι ασφαλείας», το απώλεσαν στα τελευταία δευτερόλεπτα και είδαν τους παίκτες της Βιλερμπάν να βάζουν μεγάλα σουτ μέχρι το τελικό 78-79. Το μόνο που κατάφερε βέβαια η ομάδα του Πουπέ ήταν να κλείσει την ψαλίδα και τίποτα άλλο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Εργκίν Αταμάν που ως γνωστόν δεν «μασάει τα λόγια του», ξεχώρισε τους Σλούκα και Γκραντ για την απόδοσή τους, δείχνοντας με τον δικό του τρόπο την ενόχλησή του για την εμφάνιση μερικών.

«Ελέγξαμε όλο το παιχνίδι. Είμασταν μπροστά και διατηρήσουμε τον έλεγχο με 10-12 πόντους. Στα τελευταία δύο λεπτά, κάναμε ντροπιαστικά λάθη και βρήκαν τρομερά τρίποντα. Προσπάθησαν να επιστρέψουν στον αγώνα όμως εμείς το ελέγχαμε. Παίξαμε πολύ καλύτερα από τη Βιλερμπάν και νομίζω πως αξίζαμε να κερδίσουμε.

Αξίζαμε μάλιστα να το κερδίσουμε με περισσότερους πόντους διαφοράς αλλά όπως και να έχει, η νίκη είναι που μετράει και συνεχίζουμε. Κάποιοι παίκτες έκαναν σπουδαίο παιχνίδι, ειδικότερα ο Κώστας Σλούκας που ήταν φανταστικός και μαζί με τον Γκραντ ήταν τα ‘κλειδιά’ γι’ αυτήν την νίκη.

Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, ειδικά όταν παίζεις εκτός έδρας, όπως τώρα με την Βιλερμπάν που είναι επικίνδυση στην έδρα της. Νομίζω πως γενικότερα παίξαμε φοβερή άμυνα απέναντί της εκτός από το τελευταίο δίλεπτο που βρήκαν πολύ δύσκολα σουτ και τα έβαλαν.

Παίξαμε πολύ καλή άμυνα όμως. Χωρίς τον Κέντρικ Ναν, ο Σλούκας πήρε την ευθύνη και ο Τζέριαν Γκραντ. Αλλά φυσικά χρειαζόμασταν κι άλλους παίκτες να παίξουν στο επίπεδό τους διότι έχουμε κάποιους παίκτες που έκαναν πραγματικά ένα ντροπιαστικό παιχνίδι. Δεν μπορούν να παίξουν με αυτό το επίπεδο. Ελπίζω ότι ο Κέντρικ Ναν θα γυρίσει και θα χρησιμοποιούμε τους παίκτες που βρίσκονται σε καλό επίπεδο.»