Τι είπε ο Εργκίν Αταμάν για την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση;

Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση για τον Παναθηναϊκό και ο Εργκίν Αταμάν δεν μπόρεσε να μην σταθεί στην παρουσία του Γάλλου σέντερ.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις νίκες (12/03, 92-88) στην Euroleague, απέναντι στη Ζαλγκίρις στo Telekom Center, όμως δίχως αμφιβολία, η επιστροφή του Λεσόρ στα παρκέ «έκλεψε» τις εντυπώσεις.

Μάλιστα, στις δηλώσεις του μετά το ματς, ο Εργκίν Αταμάν εξήγησε γιατί ο Παναθηναϊκός νιώθει πιο άνετα με τον Γάλλο στο παρκέ, αφού καταφέρνει να βρίσκει την ισορροπία που χρειάζεται.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν:

«Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο παίξαμε καλή άμυνα, τους αναγκάσαμε σε δύσκολα σουτ. Είχαμε συγκέντρωση, είχαμε τον Λεσόρ που μας έδωσε ισορροπία. Νιώσαμε πιο άνετα στο παρκέ. Με τον Ματίας θα είχαμε σκορ στο καλάθι και ήταν σημαντικό για εμάς. Η νίκη ήρθε πιο εύκολο, παρά τους πόντους του Φρανσίσκο στο τέλος. Ξέρουμε πόσο καλή ομάδα είναι η Ζάλγκιρις, γι αυτό είναι σημαντική η νίκη μας.

Θέλαμε να βάλουμε τον Λεσόρ γιατί ξέραμε ότι από τις προπονήσεις ήταν έτοιμος να επιτεθεί. Να του δώσουμε 2-3 λεπτά στην αρχή και μετά να μπει ο Χολμς. Μας βοήθησε να έχουμε ισορροπία κοντά και μακριά από το καλάθι. Ήταν σημαντική η επιστροφή του».