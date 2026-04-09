Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε με κολακευτικά λόγια για την Βαλένθια, η οποία «σκούπισε» και τον Παναθηναϊκό.

Έρμαιο στις ορέξεις της πολύ ελκυστικής στο μάτι και αποτελσματικής Βαλένθια έγινε ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στην φουτουριστική Roig Arena, όπου έκανε στην… άκρη μπροστά στην ανωτερότητα των «νυχτερίδων».

Οι γηπεδούχοι που έβαζαν την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι με όποιο τρόπο ήθελαν, αντέδρασαν μόλις είδαν τους «πράσινους» να πλησιάζουν (66-61), πάτησαν το γκάζι και… εξαφανίστηκαν.

Ποιος να περίμενε στην αρχή της σεζόν από το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ, ότι θα ήταν αγκαλιά με το πλεονέκτημα της έδρας μία αγωνιστική πριν το φινάλε.

Ο Μοντέρο είχε κέφια και η Βαλένθια επικράτησε με 102-88 του άδειου από δυνάμεις και ασθενικού αμυντικά Παναθηναϊκού.

Στην ανωτερότητα των Ισπανών χωρίς πολλά λόγια και υπεκφυγές, στάθηκε ο Εργκίν Αταμάν στο τέλος του αγώνα μιλώντας στη flash interview.

«Η Βαλένθια έπαιξε εκπληκτικό μπάσκετ επομένως άξιζε 100% να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Μέχρι τώρα πιστεύω πως παίζουν το καλύτερο μπάσκετ στη διοργάνωση. Συγχαρητήρια στην Βαλένθια, θα παλέψουμε για τη νίκη στο επόμενο ματς», είπε ο Εργκίν Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός μετά το φινάλε της προτελευταίας στροφής έμεινε στις 21 νίκες και θα περιμένει και τα άλλα αποτελέσματα για να δει που θα τερματίσει στη φετινή κανονική διάρκεια της Euroleague.