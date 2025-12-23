Γκαρντ της Παρτιζάν είχε το δικό του πρωτοφανές για την ABA Liga σόου, λίγες μέρες αφότου «έσταξε μέλι» για παίκτη του Ολυμπιακού.

Η κρίση στην Παρτιζάν περνάει εν πολλοίς από τις δικές του πλάτες, η μοίρα της νέας ομάδας του Ζοάν Πεναρόγια που καλείται να επουλώσει τις πληγές από την (ξαφνική) φυγή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, κρέμμεται από το δικά του χέρια. Ο Ντουέιν Γουάσινγκτον βγαίνει μπροστά για να πάρει τους «ασπρόμαυρους» από το χέρι.

Η Παρτιζάν που έχει περάσει δύσκολα αλλά και αρκετές δοκιμασίες τις τελευταίες ώρες, ζορίστηκε αρκετά στην έδρα της ΚΡΚΑ. Πέρασε όμως αφού είδε τον Αμερικανό να μην… ξεκολλάει από το αντίπαλο καλάθι.

Ο πρώην ΝΒΑερ με το πλούσιο ταλέντο και τις πολλές δυνατότες, είχε το δικό του ΑΠΙΘΑΝΟ one man show, οδηγώντας την Παρτιζάν στο θετικό αποτέλεσμα για την Αδριατική λίγκα.

Ο Ντουέιν Γουάσινγκτον τελείωσε το παιχνίδι με 48 (!) πόντους, παίρνοντας πλέον εκείνος στα δικά του χέρια τοατομικό ρεκόρ σκοραρίσματος από τον Φατς Ράσελ της Μάρινερ που είχε 47 πόντους. Ο Γουάσινγκτον ευστόχησε σε 10 από τα 14 τρίποντα που πήρε για να μετατρέψει τον αγώνα σε προσωπικό του σόου.

Άξιος συμπαραστάτης του ήταν και ο Νικ Καλάθης που πραγματοποίησε την πιο γεμάτη του εμφάνιση απ’ όταν έγινε κάτοικος Βελιγραδίου με 14 πόντους, πέντε ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ.

Λίγες ημέρες νωρίτερα κι ενώ το μέλλον του Γουάσινγκτον έμοιαζε αβέβαια όπως και η επιθυμία του να συνεχίσει να αγωνίζεται με τα χρώματα της ομάδας, βγήκε στον αέρα μία από τις συνεντεντεύξεις που είχε παραχωρήσει το προηγούμενο διάστημα. Και ένα απόσμασμα αυτής, αφορούσε παίκτη του Ολυμπιακού.

Ο Γουάσιντκον έκανε ειδική μνεία και ξεχωριστή αναφορά στον Φρανκ Νιλικίνα, ως τον παίκτη που δυσκολεύτηκε να αντιμετωπίσει: «Θα έλεγα κάποιον που είναι παρομοίως γρήγορος, αθλητικός αλλά και πιο μακρύς», είπε αρχικά στην ερώτηση που του έγινε. Και όταν του ζητήθηκε να ξεχωρίσει κάποιον, δίχως δεύτερη σκέψη ήταν ο Νιλικίνα, με τον οποίο ο Ντουέιν Γουάσινγκτον Τζούνιορ, υπήρξε συμπαίκτης.

«Λατρεύω αυτόν τον άνθρωπο, είναι ο αδερφός μου. Έχει μακριά χέρια, μπορεί να με ακολουθήσει. Μπορεί να κολλήσει πάνω σου και μετά στην τελική προσπάθεια… Ένα τέτοιοι είδους παίκτη.

Στην προπόνηση παίζοντας 5 Vs. 5, στα συστήματα και τις κινήσεις πήγαινε πέρα, δόθε. Και φυσικά είμαι σίγουρος ότι μπορεί να σκοράρει εναντίον οποιουδήποτε.»