Ο Κίναν Έβανς πέρασε (ξανά) την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στον αχίλλειο τένοντα του αριστερού του ποδιού.

Κάτι λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου στάθηκε ξανά εξαιρετικά άτυχος, ο χρόνος για την επιστροφή του Κίναν Έβανς άρχισε να μετρά και πάλι αντίστροφα. Αν και έχει μπροστά του έναν ακόμα – σωματικά και ψυχολογικά – Γολγοθά να ανέβει.

Έξι ημέρες αφότου έζησε δύο αντίρροπα συναισθήματα, από την απόλυτη αποθέωση στο σοκ, ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού πέρασε την πόρτα του χειρουργείου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το τρίτο χειρουργείου σε λιγότερο από τρία χρόνια, αυτή τη φορά στον αχίλλειο τένοντα του αριστερού του ποδιού, είναι γεγονός για τον απόφοιτο του Τζόρτζια Τεκ.

Ο Κίναν Έβανς δεν πρόλαβε καλά καλά να γυρίσει στη δράση και να γεμίσει με φιλοδοξίες τους φίλους των Πειραιωτών όταν σε μία ανύποπτη φάση στον αγώνα με την πρώην ομάδα του Ζαλγκίρις, λιγότερο από δύο λεπτά αφότου είχε περάσει στο παρκέ, το πόδι του κόλλησε. Και ο τένοντας κόπηκε, «συννεφιάζοντας» τα πάντα στο φαληρικό στάδιο.

Έπειτα από πολύμηνη απουσία λόγω του κακού που τον βρήκε στον επιγονατιδικό τένοντα, ο Κίναν Έβανς θα αναγκαστεί να χάσει όλο το υπόλοιπο της σεζόν 2025-26. Και μαζί ο Ολυμπιακός τον παίκτη που περίμενε να κάνει τη διαφορά στις θέσεις των γκαρντ του.

Τι είπε ο γιατρός που χειρούργησε τον Έβανς στη Λιθουανία, για την περίοδο επιστροφής του; Ο γιατρός που είχε χειρουργήσει τον Κίναν Έβανς στη Λιθουανία προσδιόρισε το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί, για να επιστρέψει από τον νέο του τραυματισμό.

Κρίνοντας και από τον προηγούμενο ίδιο τραυματισμό του αλλά στο άλλο πόδι, τον Γενάρη του 2023, ο Κίναν Έβανς αν όλα κύλησαν ομαλά όπως φαίνεται στην χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε και η αποκατάστασή προχωρήσει βάσει προγράμματος, αναμένεται να μπει ξανά στις υποχρεώσεις της ομάδας από την προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Κι αυτό διότι απαιτείται διάστημα περίπου έξι μηνών υπό φυσιολογικής συνθήκες, ούτως ώστε να μπει σιγά σιγά στις ομαδικές προπονήσεις. Άρα από του χρόνου, μιας και ο Ολυμπιακός έχει δείξει πολλάκις την φιλοσοφία του να μην πιέζει τους παίκτες να γυρίσουν, ακόμα και με τον Κίναν Έβανς πρόσφατο παράδειγμα.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός γκαρντ, δεσμεύεται με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2027 με την ομάδα του Λιμανιού, άρα δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα διατάραξης αυτού.