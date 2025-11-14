Η Αρμάνι Μιλάνο έχει λόγους για να «πονοκεφαλιάζει», καθώς θυμίζει «νοσοκομείο», λίγες ώρες πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (14/11, 21:30).

Αποστολή στο Μιλάνο: Μάνος Φυρογένης

Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεπεράσει το «σοκ», με τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς και να συνεχίσει τις νίκες. Για να τα καταφέρει, θα πρέπει να «προσπεράσει» το «εμπόδιο» της Αρμάνι Μιλάνο (14/11, 21:30) στην Ιταλία, για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Σε μία αναμέτρηση, που όλα δείχνουν πως θα υπάρξουν και αρκετές «αλχημείες».

Κι αυτό, γιατί τον έχει πιάσει ένα μεγάλος «πονοκέφαλος, αφού η ομάδα του θυμίζει «νοσοκομείο»! Με τα -μέχρι στιγμής- δεδομένα, η Αρμάνι Μιλάνο μετράει πέντε απουσίες και ένα «ερωτηματικό»!

Οι Τζος Νίμπο, Ζακ ΛεΝτέι, Σαβόν Σιλντς, Νέιτ Σεστίνα, Λορέντζο Μπράουν δεν θα είναι στην αποστολή των Ιταλών!

Την ίδια ώρα, ο Μάρκο Γκούντουριτς στις τελευταίες προπονήσεις είχε ενοχλήσεις, αλλά όλα δείχνουν πως θα δηλώσει «παρών».

Από εκεί και πέρα, πιθανό να απουσιάζει και ο Ετόρε Μεσίνα από τον πάγκο. Ο Ιταλός τεχνικός δεν ήταν στο ματς με τη Βιλερμπάν (12/11, 80-72), καθώς ταλαιπωρείται με ίωση.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, οι Ιταλοί έχουν ένα δύσκολο έργο μπροστά του, καθώς οι απουσίες της ομάδας του είναι πάρα πολλές και με κοβικούς παίκτες.

Υπενθυμίζουμε, πως και ο Ολυμπιακός έχει τα δικά του προβλήματα. Ο Φρανκ Νιλικίνα δεν ταξίδεψε στο Μιλάνο. Την ίδια ώρα, οι Κίναν Έβανς και Μουστάφα Φαλ θα χάσουν όλη τη σεζόν, με τους σοβαρούς τραυματισμούς τους.