Έκαστος στο είδος του και ο πρωταθλητής Ευρώπης στις τρίποντες «βόμβες». Η Euroleague διαθέτει έναν αυθεντικό του είδους.

Η περσινή πoρεία της Μπάγερν Μονάχου στη Euroleague, προκάλεσε έκπληξη σε πολλούς και διακόπηκε στα play-in από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Με τον ίδιο «αρχιτέκτονα» αλλά αρκετές προσθαφαιρέσεις στα ουδιώδη και την πρώτη γραμμή, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για τις «πτήσεις» της στη σεζόν 2025-26.

Αυτό ωστόσο για το οποίο ουδείς μπορεί να αμφιβάλει, είναι η τρίποντη κατέυθυνσή της. Βασικός υπαίτιος για αυτήν την… φύση των Βαυαρών; Μα φυσικά ο Αντρέας Ομπστ. Ο χαλαρός αυτός τύπος που εμφανίστηκε στην μεικτή ζώνη της Xiaomi Arena στη Ρίγα με μία μπύρα στο χέρι και μίλησε στην κάμερα των Betarades μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Ο Γερμανός μπορεί να σου… κλείσει το σπίτι με τα μακρινά του σουτ στα οποία ειδικεύται. Αυτό φυσικά είναι ένα γεγονός παγιωμένο και δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση σε κανέναν φαν της Euroleague, στο ξεκίνημα της 5ης του σεζόν σε αυτή. Στην οποία ξεκίνησε «φουριόζος». Στο δεύτερο σκέλος αυτής αφού στην πρεμιέρα του ΟΑΚΑ, το «κανόνι» σίγησε.

Όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν για την Μπάγερν Μονάχου του Γκόρντον Χέρμπερτ που «άγγιξε» την 100άρα, σκοράροντας σταθερά 20+ πόντους ανά περίοδο σε όλο τον αγώνα.

Πρωταγωνιστής της, ο Mr. τρίποντο. Ο Αντρέας Ομπστ ακόμα δεν άρχισε καλά καλά η δράση, άφησε την μπασκετική «γηραιά ήπειρο» και πάλι με το στόμα ανοιχτό. Περίπου έναν χρόνο μετά την «ραψωδία» του κόντρα στην Μπαρτσελόνα (11 εύστοχα τρίποντα που συνιστούσαν ρεκόρ), εκτέλεσε την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου με εννιά στα 16.

Και κάπως έτσι μεγάλωσε ακόμα περισσότερο τη «μάζα» των δικών του επιδόσεων. Από την περσινή αγωνιστική περίοδο και έπειτα, 10 είναι συνολικά τα παιχνίδια της Euroleague, στα οποία ένας παίκτης σημείωσε 7+ τρίποντα σε ματς. Τα τρία ανήκουν στους «δικούς» μας Σάσα Βεζένκοφ. Άλεκ Πίτερς και Κέντρικ Ναν ενώ οι Έντουαρτνς, Χίφι και Χάουαρντ έχουν να θυμούνται από μία τέτοια βραδιά.

Ο Αντρέας Ομπστ όμως έχει πλέον να θυμάται όχι μία, ούτε δύο αλλά 4. Στα 38 τελευταία του παιχνίδια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, τα τέσσερα εξ’ αυτών έβαλε 7+ τρίποντα.

2024-25 Vs Μπαρτσελόνα: 11/16

2024-25 Vs Μακάμπι: 7/13

2024-25 Vs Ζαλγκίρις: 8/12

2025-26 Vs Ερ. Αστέρας: 9/16

Το τρίποντο αποτελεί το… ψωμί του Αντρέας Ομπστ, έχοντας «πάρει» πέντε φορές περισσότερα σουτ έξω από τα 6,75μ. σε σχέση με εντός της γραμμής.