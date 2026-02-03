Την ξεκάθαρη υποστήριξή του στον Εργκίν Αταμάν έδειξε ο κόσμος του Παναθηναϊκού πριν το τζάμπολ του ντέρμπι με τη Ρεάλ στο ΟΑΚΑ.

Ηχηρό μήνυμα υποστήριξης. Το πιο εκκωφαντικό ίσως χειροκρότημα που έχει ακουστεί ποτέ επί των ημερών του στο Κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Ο Εργκίν Αταμάν έγινε αποδέκτης των επευφημιών του κόσμου των «πρασίνων» μόλις εμφανίστηκε στο glass floor για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Euroleague.

Με τον χαρακτηριστικό του τρόπο – δηλαδή τις γροθιές υψωμένες – ο Τούρκος τεχνικός ανταπέδωσε την καθολική αποθέωση μέσα στην οποία πήγε να πάρει θέση στον «πράσινο» πάγκο.

Ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκεται σε καλό μομέντουμ. βρίσκεται υπό κρίση και ο Αταμάν υπό πίεση. Η μπάλα πήρε – για πρώτη φορά – και τον ίδιο πριν από μερικές ώρες στο ξέσπασμα του μεγαλομέτοχου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με τον Αταμάν βέβαια να αποφεύγει τον σχολιασμό του οτιδήποτε και να ακολουθεί χαμηλό προφίλ.

Γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πως η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί μόνο αν γυρίσει ο διακόπτης με θετικά αποτέλεσματα και γι’ αυτό έκανε έκκληση στον κόσμο να εφαρμόσει το εδώ και καιρό sold out και να συντροφεύσει με το τραγούδι του, την προσπάθεια των παικτών του.

Ένα ενδεικτική δείγμα της πρόθεσης τουφίλαθλου κοινού του Παναθηναϊκού να βάλει πλάτη και να στηρίξει μέχρι τέλους τον άνθρωπο που οδήγησε εκ νέου το «τριφύλλι» στην κορυφή της Ευρώπης.