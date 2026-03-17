Σημαντική, άλλη μία απουσία για τη Φενέρμπαχτσε στην εξ’ αναβολής αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Αποδυναμωμένος δεν βγαίνει μόνο ο Ολυμπιακός στο εξ’ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής με κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αλλά και οι Τούρκοι.

Πέρα από το… κώλυμα λόγω κανονισμών που δεν επιτρέπει στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να υπολογίζει στους Κρις Σίλβα και Νάντο Ντε Κολό, ο Λιθουανός τεχνικός είδε και τον Μίκα Γιάντουνεν να τίθεται νοκ άουτ.

Ο Φινλανδός φόργουορντ που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε, όντας διπλο και τριπλοθεσίτης ανεβαίνοντας ενίοτε στο ‘5’, αρίβαρε στην Ελλάδα με κάποιες μικροενοχλήσεις στην μέση. Οι οποίες μεγάλωσαν και αυξήθηκαν στο καθιερωμένο shootaround που δοκίμασε το πρωί της Τρίτης (17/3) στο Φάληρο.

Γεγονός που δεν του επέτρεψε να θέσει εαυτόν στη διάθεση του Σάρας. Κάπως έτσι έβαλε το όνομά του δίπλα σε αυτά των Νίκο Μέλι και Ντέβον Χολ που παραμένουν στην λίστα των τραυματιών.

Μεταξύ αυτής και της αγωνιστικής δράσης βρίσκεται ο Σκότι Γουίλμπεκιν, ο οποίος γύρισε στο ματς του πρωταθλήματος με την Μποιγιουκτσεκμέτσε όπου και αγωνίστηκε για 4’20”. Ο πολιτογραφημένος Τούρκος και αρχηγός της ομάδας, ο οποίος έχει μείνει εκτός ουσιαστικά από τον Οκτώβρη. Ιδιαίτερα άτυχος τους τελευταίους μήνες, ο οποίος προτιμήθηκε όμως να μπει πιο σταδιακά στο ροτέισον.

Φυσικά απόντες έχει και ο Ολυμπιακός λόγω της ειδικής συνθήκης του ματς αφού ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ταϊρίκ Τζόουνς, Κόρι Τζόζεφ και Μόντε Μόρις.