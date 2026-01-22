Τα σύννεφα στον Ιταλικό Βορρά και τη Λομβαρδία έχουν… φουντώσει για τον Λορέντζο Μπράουν, η θέση του οποίου στην Αρμάνι Μιλάνο κάθε άλλο παρά εδραιωμένη μπορεί να θεωρήσει κανείς πως είναι.

Αυτό τουλάχιστον παρουσιάζουν οι Ιταλοί τις τελευταίες ώρες με την Republica να έρχεται για να ρίξει κι άλλο «λάδι στη φωτιά». Ανήμερα της πολύ σημαντικής για τους Λομβαρδούς αναμέτρησης με τη Ζαλγκίρις στο Μιλάνο, οι γείτονες έκαναν λόγο για «σκιές» αναφορικά με το στάτους του Λορέντζο Μπράουν στην ομάδα.

Ο Πέπε Ποέτα μέχρι πρότινος βοηθός προπονητή του Ετόρε Μεσίνα που έχει αναλάβει την καθοδήγηση τις τελευταίες εβδομάδες, δεν φαίνεται πως είναι ευχαριστημένος με την απόδοση του έμπειρου Αμερικανού γκαρντ. Για την ακρίβεια θα περίμενε πολλά περισσότερα από εκείνον το τελευταίο διάστημα, όταν και επέστρεψε από τον τραυματισμό του.

Λίγο η μικρότερη των προσδοκιών συνεισφορά, λίγο η αμυντική επίδοση του Λορέντζο Μπράουν που δεν είναι το… φόρτε του, έχουν φέρει τον 36χρονο πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού σε τεντωμένο σχοινί που είναι έτοιμο να σπάσει.

Παρά τις μεγάλες νίκες επί των ελληνικών ομάδων, η νίκη του Ερ. Αστέρα στο Μιλάνο έφερε… ουλές και η back-to-back 100άρα – σε παθητικό – στην Μαδρίτη, έπεσε.. βαριά για την Αρμάνι Μιλάνο που θέλει να επιστρέψει στα playoffs. Άλλωστε ξόδεψε αρκετά χρήματα το καλοκαίρι σε συμβόλαια (Γκούντουριτς, Λορέντζο Μπράουν) για να βρεθεί σε μία τέτοια θέση με το ρεκόρ της όμως πριν την εκκίνηση της 24ης αγωνιστικής, να παραμένει αρνητικό.

Ο πρώην διεθνής Ιταλός πόιντ γκαρντ και νυν φιλόδοξος προπονητής, περίμενε περισσότερα για την ώρα στην οργάνωση του παιχνιδιού και την εκτέλεσε από τον Λορέντζο Μπράουν. Πόνταρε στις «παραστάσεις» του και τα ηγετικά χαρακτηριστικά που έχει αποδείξει σε άλλες συνθήκες και καταστάσεις πως έχει, πλην όμως ο Μπράουν δεν τον έχει δικαιώσει.

Η απόδοσή του στο ΟΑΚΑ και το παιχνίδι με την πρώην ομάδα του, όπου μετά παραδέχθηκε πως είχε και ένα έξτρα κίνητρο λόγω εγωισμού (λογικό για κάθε αθλητή επαγγελματία ή μη), αποδείχθηκε πως ήταν… έκλαμψη και τίποτα άλλο, σε μία σεζόν με χαμηλές πτήσεις.

Μετά την χορταστική «απάντηση» που έδωσε στους «πράσινους» (17π., 5 ασίστ σε 25′), ο Λορέντζο Μπράουν μετράει συνολικά 8 πόντους (!) σε τρία παιχνίδια και κάτι περισσότερο από τρεις τελικές πάσες ανά ματς.

Η εμπιστοσύνη του προπονητή του στο πρόσωπό του, μοιάζει πως έχει κλονιστεί καθώς ο χρόνος συμμετοχής του στους τρεις τελευταίους αγώνες (Εφές, Ερ. Αστέρας και Ρεάλ), δεν έχει ξεπεράσει σε κανέναν τα 13′.

Ο Λορέντζο Μπράουν δεν περνάει και τις πιο ευτυχισμένες ημέρες στο Μιλάνο, ψάχνοντας τον Λορέντζο Μπράουν της Μαμάμπι προ διετίας ενώ πηγαίνει προς τη «δύση» της καριέρας του.

Το εγγυημένο διετές συμβόλαιο στο οποίο έβαλε την υπογραφή του το καλόκαίρι καθώς και η δυσκολία εύρεσης αντικαταστάτη για πρωταγωνιστικό ρόλο, αποτελούν «αγκάθι» στην όποια σκέψη των ανθρώπων της Αρμάνι Μιλάνο για αποδέσμευση.

Παρά ταύτα είναι δεδομένο πως ο ρόλος του Λορέντζο Μπράουν στο ροτέισον των Ιταλών βρίσκεται στον… αέρα, με τον ίδιο να καλείται να αντιστρέψει το εις βάρος του κλίμα όχι αύριο αλλά σήμερα.