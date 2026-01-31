Ο Κώστας Σλούκας στα καλύτερά του. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού βγήκε μπροστά για να έρθει το «διπλό» στη Γαλλία με την 2η καλύτερη επίδοση της καριέρας του.

Ένας Κώστας Σλούκας να τον… πιεις στο ποτήρι. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε μία φανταστική εμφάνιση απέναντι στη Βιλερμπάν το βράδυ της 30ης του Γενάρη για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Πήρε τους δίχως Ναν «πράσινους» από το χέρι και τους επέστρεψε στον δρόμο των νικών και των επιτυχιών.

Τι κι αν έχει «πατήσει» ήδη τα 36 του χρόνια; Ο Κώστας Σλούκας δίδαξε την θέση του πόιντ γκαρντ με μία χορταστική εμφάνιση (26π., 9 ασ., 10/10 βολές, 3 ριμπ. σε 27’45”) και βρωντοφώναξε σε όλη την Ευρώπη «χαρείτε με, όσο ακόμα μπορείτε».

Το κύριο χαρακτηριστικό του Θεσσαλονικιού γκαρντ που βγήκε από το «σχολείο» του Μαντουλίδη, ήταν ανέκαθεν το… διάβασμα. Είτε αυτό λέγεται φάση, είτε συνθήκη. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού διέγνωσε την ανάγκη να κάνει εκείνος το βήμα μπροστά ελλείψει Κέντρικ Ναν και να τα κάνει όλα στο παρκέ. Όπερ και εγένετο.

«Ο Κώστας είναι ένας νικητής. Ξέρει ότι δίχως τον Κέντρικ Ναν, έχουμε επιθετικό ζήτημα και έφερε τον χαρακτήρα νικητή που τον χαρακτηρίζει στο ματς», δήλωσε αρχικά στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου του γηπέδου της Βιλερμπάν ο Εργκίν Αταμάν για τον αειθαλή Κώστα Σλούκα που κάνει… παπάδες στα 36 του. Και συνέχισε.

«Αισθάνεται καλά, είχε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στις τρεις σεζόν που είμαι εδώ, υπήρξαν αρκετά παιχνίδια σαν αυτό με τον Σλούκα. Είναι σημαντικό να βρίσκεται σε καλή φόρμα διότι πάντα φέρνει την νοοτροπία του νικητή που τον διακατέχει στο παρκέ», συμπλήρωσε ο Τούρκος προπονητής για τον παίκτη του.

Η 25η στροφή της διοργάνωσης άνηκε στον Κώστα Σλούκα που αναδείχθηκε MVP της αφού συγκέντρωσε 36 βαθμούς στο σύστημα αξιλόγησης. Το έκτο βραβείο στην λαμπρή καριέρα ενός εκ των κορυφαίων γκαρντ που έχουν αγωνιστεί ποτέ στον θεσμό και ο οποίος κυνηγά μπόλικες κορυφές της στατιστικής ακόμη.

Με κεκτημένη ταχύτητα από το Ευρωμπάσκετ και προσέχοντας το κορμί του, ο Κώστας Σλούκας γερνάει και κάνει σεζόν καριέρας.

Στο 450ο παιχνίδι του μάλιστα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση – μία διαδρομή που άρχισε την αγωνιστική περίοδο 2009-10 – ο άσος του «τριφυλλιού» είχε την δεύτερη πιο αποδοτική του παρουσία. Οι 36 βαθμοί στο σύστημα αξιολόγησης, συνιστούν την δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του και κορυφαία με ελληνική ομάδα (είτε Παναθηναϊκό είτε Ολυμπιακό).

Για να βρει κανείς μεγαλύτερο νούμερο, πρέπει να γυρίσει σε ένα ματς του Δεκέμβρη 2019, λίγο πριν σταματήσουν όλα λόγω Covid-19. Ο Κώστας Σλούκας ήταν χάρμα ιδέσθαι κόντρα στην Άλμπα του Σίκμα με 23 πόντους (13/13 βολές και 5/6 δίποντα, 10 ασ. για δύο μόλις λάθη) σε 40’53” όμως αγώνα αφού το ματς πήγε στην παράταση.

Με το γεγονός αυτό γίνεται ακόμα περισσότερο αντιληπτό τι σημαίνει 36 PIR σε κάτι λιγότερο από 28′.

Στην LCDC Arena, ο «Μπέντζαμιν Μπάτον» Κώστας Σλούκας άγγιξε συνολικά τρία ρεκόρ καριέρας αν και αυτό που μετράει περισσότερο, είναι πως η εμφάνισή του βοήθησε τον Παναθηναϊκό να πάρει το ματς ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

Πόντοι: 26 – 29π. ρεκόρ τον Απρίλη του 2024 Vs. Μακάμπι

Αξιλόγηση: 36 – 39 βαθμοί ρεκόρ τον Δεκέμβρη του 2019 Vs. Άλμπα

Εύστοχες βολές: 10 – 13 ρεκόρ τον Δεκέμβρη του 2019 Vs. Άλμπα