Ασυνήθιστο διάστημα απουσίας για τον Κέντρικ Ναν που όμως… φορτσάρει για την Φενέρμπαχτσε και την επιστροφή του στη δράση.

Αναμονή τέλος απ’ ότι φαίνεται για τους φίλους του Παναθηναϊκού, ώστε να δουν ξανά τον Κέντρικ Ναν με αθλητικό περιβολή να «κουβαλάει» την ομάδα τους.

Κι αυτό διότι το μεσημέρι της Τρίτης (10/2), ο MVP της περσινής Euroleague και πρώτο της «βιολί», ο οποίος άλλαξε τον ρου της σύγχρονης ιστορίας του Παναθηναϊκού με την έλευσή του το Φθινώπορο του 2023, μπήκε κανονικά στις ομαδικές προπονήσεις.

Μία ημέρα με αντίρροπα συναισθήματα για τον οργανισμό του «τριφυλλιού» αφού από τη μία ο Εργκίν Αταμάν έχασε την πολυαγαπημένη του μητέρα και ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να παραστεί στην κηδεία. Ενώ από την άλλη, το «βαρύ πυροβολικό» και ηγέτης αυτής της ομάδας, Κέντρικ Ναν, προπονήθηκε χωρίς ενοχλήσεις και ανεβάζει στροφές για να βρεθεί και πάλι στο παρκέ.

Ο άλλοτε ΝΒΑερ έμεινε έναν μήνα στα… πιτς αφού τραυματίστηκε στις 13/1 στον αριστερό αστράγαλο, λίγες ώρες πριν η αποστολή των «πρασίνων» αναχωρήσει για το Μόναχο και το ματς με την Μπάγερν. Υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία η οποία έδειξε κάκωση αριστερής ποδοκνημικής.

Γενικότερα ο Κέντρικ Ναν που φροντίζει αρκετά το σώμα του, έχει αποδείξει πως διαθέται ισχυρή κράση και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στον πόνο. Το πρόβλημα όμως που είχε προκύψει, ήταν πάνω από τις δυνάμεις του.

Συνεπώς κι αν όλα κυλήσουν ομαλά, ο Κέντρικ Ναν θα επιστρέψει στη δράση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Ευρωλίγκα, την προσεχή Παρασκευή (13/2) στο ΟΑΚΑ. Τελευταία του συμμετοχή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ήταν κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια στην Αθήνα την 8η του Ιανουαρίου ενώ έχει να παίξει για το πρωτάθλημα από τις αρχές του νέου έτους (4/1) και το παιχνίδι με αντίπαλο την Καρδίτσα.

Σε αυτό το διάστημα λοιπόν του ενός μήνα, ο Κέντρικ Ναν απουσίασε από 11 συνολικά παιχνίδια (έξι για την Ευρώπη και πέντε για την Stoiximan GBL) και τα δέκα ήταν λόγω τραυματισμού, αφού με το Περιστέρι (11/1) δεν είχε παίξει για λόγους ροτέισον.

Ο αριθμός αυτός υπερβαίνει από τα ΣΥΝΟΛΙΚΑ ματς που είχε απουσιάσει τα τελευταία 3μιση χρόνια (2022-23 και έπειτα). Σεζόν επόμενη από εκείνη του τραυματισμού που τον άφησε στα πιτς για μία ολόκληρη αγωνιστική περίοδο και στην οποία είχε 70 ματς στο ΝΒΑ χωρίς απουσία αλλά μονάχα με DNP. Την σεζόν της κατάκτησης της ευρωκούπας είχε μόλις δύο απουσίες από το πρωτάθλημα ενώ την περσινή, έλειψε μονάχα από τρεις αγώνες συνολικά σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Όλα αυτά σε ένα διάστημα που το «τριφύλλι» δοκιμάστηκε, περιμένοντας πως και πως πίσω τον μεγάλο αστέρα.