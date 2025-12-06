Καθοριστικός και στις δύο πλευρές του παρκέ στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα με την Ντουμπάι, ήταν ο Λούκα Βιλντόζα.

Η αυλαία της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα – με την άνω τελεία της τύχης του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε – έπεσε το βράδυ της Παρασκευής στην Μπολόνια. Η τοπική Βίρτους φιλοξένησε την «σταχτοπούτα» και φιλόδοξη Ντουμπάι BC στο εμβληματικό Paladozza ή αλλιώς το Madison Square Garden II και συνδύασε το γεγονός αυτό με μία δραματική νίκη.

Το σύνολο του Γκόλεματς που ισορρόπησε το παιχνίδι πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα, θα μπορούσε να είχε φύγει με το «διπλό» από την φοιτητούπολη του ιταλικού Βορρά αν ο Λούκα Βιλντόζα δεν το έπαιρνε πάνω του. Και δεν «διάβαζε» το μυαλό και την πρόθεση ενός πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό.

Ο Αργεντινός γκαρντ που ψάχνει την αναγέννηση και την χαμένη του αυτοπεποίθηση στη γειτονική Ιταλία μετά από ένα διετές πέρασμα στα μέρη μας όπου δεν έλαμψε, ήταν εκείνος που έβαλε σε θέση οδηγού την ομάδα του Ιβάνοβιτς 27” πριν ακουστεί η «χοντρή κυρία».

Ο τελευταίος λόγος άνηκε στην Ντουμπάι μέχρι να… μυριστεί την κατάσταση η «αλεπού» Βιλντόζα. Ο πρωταθλητής Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό και Ελλάδας με τον Ολυμπιακό πριν από μερικούς μήνες, άδραξε την ευκαιρία και πήρε την «μπουκιά» από το στόμα του Φίλιπ Πετρούσεφ που εξέταζε τις εναλλακτικές του, πριν οι φιλοξενούμενοι επιχειρήσουν να «κλέψουν» το ματς.

Από τον υπέρμετρο ενθουσιασμό του βέβαια, ο Λατινοαμερικάνος βιρτουόζος Λούκα Βιλντόζα που τελέιωσε το παιχνίδι με 11 πόντους, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα, πήγε να δώσει μία ακόμα ευκαιρία στην Ντουμπάι με 2” στο ρολόι, όμως η παράβαση των βημάτων, δεν σφυρίχτηκε από τους αρμόδιους.

«Γνωρίζω τον Φίλιπ, καθώς παίζαμε μαζί για δύο χρόνια. Αυτή το κλέψιμο ήταν ένας συνδυασμός τύχης και σκάουτινγκ, καθώς μάντευα κάπως προς τα πού θα πάει. Βήμα βήμα, νιώθω πολύ καλά με τους προπονητές και τους συμπαίκτες μου σε κάθε παιχνίδι και προπόνηση», είπε ο Λούκα Βιλντόζα στην κάμερα της διοργανώτριας αρχής.

✋🏽On Dubai’s final possession, with the ball in Filip Petrusev’s hands, Luka Vildoza came out of nowhere to steal it and seal the victory for Virtus! 🥷



11 PTS | 2 REB | 5 AST | 4 STL



Via: Novasports GR#virtus #bologna #euroleague #dubai #vildoza #olympiacosbc #paobc pic.twitter.com/TLW0lxGiTt — hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) December 5, 2025

Το παιχνίδι το γνωρίζει, ρέει στις φλέβες του. Πότε πότε – με τον τρόπο που το αντιλαμβάνεται – βγάζει το «ραβδί» του και μαγεύει. Εξαιρετικός χαρακτήρας που δεν δημιούργησε προβλήματα, πλην όμως δεν δικαίωσε τις προσδοκίες στην Ελλάδα.