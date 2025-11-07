Ο Ολυμπιακός μπαίνει από θέση ισχύος – για πολλούς και διάφορους λόγους – να δώσει το παιχνίδι με την Παρτιζάν για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Η αυλαία της χωρισμένης σε τρία μέρη 9ης αγωνιστικής της Euroleague, πριν από μία ακόμα «διπλή» εβδομάδα σε αυτήν, περιλαμβάνει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την «ελληνική» Παρτιζάν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το βράδυ της Παρασκευής (7/11).

Οι ερυθρόλευκοι μετά την «σκυλομαχία» που κέρδισαν κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη εκμεταλλεύτηκαν τις δίχως ταξίδια και παιχνίδια μέρες που είχαν για να δουλέψουν στα προς διόρθωση σημεία του παιχνιδιού τους. Έστω κι αν είχαν τις μίνι-αναποδιές τους στην προετοιμασία του αγώνα με τους Σέρβους λόγω αρκετών ασθενειών.

Οι Πειραιώτες μετά το… στραβό αποτέλεσμα σε αυτό τον εναρκτήριο κύκλο αγώνων στο γήπεδό τους, θέλουν να κλείσουν αυτά τα τέσσερα σερί παιχνίδια στον Πειραιά χωρίς άλλες απώλειες, οδεύοντας σιγά σιγά προς την συμπλήρωση του 1/3 της κανονικής διάρκειας της διευρυμένης και πολύ απαιτητικής και εξουθενωτικής Ευρωλίγκας.

Ένα μπρα ντε φερ που έχει τις ρίζες του στις απαρχές της διοργάνωσης στην μετά σχίσματος εποχής, με ένα (ξεκάθαρο) φαβορί βάσει της εικόνας που έχουν παρουσιάσει για την ώρα οι δύο ομάδες. Παρότι υπάρχει συχνά μουρμούρα και μεμψιμοιρία στους φαν των δύο «γιγάντων» του ελληνικού μπάσκετ με τα παχυλά μπάτζετ και τις τεράστιες απαιτήσεις, πλην όμως ακόμα κι αν δεν έχουν ρολάρει ακόμα – απέχοντας παρασάγγας από το μπάσκετ που μπορούν και θέλουν να παίξουν – βρίσκονται στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Το μπάσκετ θεωρείται στη βάση του ένα δίκαιο άθλημα εξαιτίας της «αλήθειας» που αντικατοπτρίζουν συχνά οι αριθμοί. Και στην περίπτωση του Ολυμπιακού και της Παρτιζάν, η πλάστιγγα πριν το τζάμπολ στο Φάληρο γέρνει ξεκάθαρα προς την πλευρά των «ερυθρόλευκων».

Ντόμινο εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ: Παραίτηση μετά από καταγγελία του Ολυμπιακού Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο νέος αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ υπέβαλε την παραίτησή του.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας υπερτερούν σε όλους τους τομείς της στατιστικής των αντίστοιχων της Σερβίας με μόνη σημαντική διαφορά στα λάθη (2.8 λιγότερα η Παρτιζάν που είναι 2η σε όλη τη Euroleague) και το ποσοστό του τριπόντου. Κάτι που αποτελεί «αχίλλειος πτέρνα» της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα για την ώρα τουλάχιστον (31.3% – 19ος και 36.7% – 5η).

Σε όλους τους υπόλοιπους τομείς, ο Ολυμπιακός υπερτερεί με πρώτο και καλύτερο το Net Rating (διαφορά ORTG και DRTG δηλαδή πόντοι υπέρ και κατά ανά 100 κατοχές) όπου οι Πειραιώτες βρίσκονται στο +6,4 και την 4η θέση ενώ η Παρτιζάν – που αρίβαρε στο Φάληρο με τρεις σερί ήττες – βρίσκεται στο -4,5 και την 14η θέση στη λίγκα.

Σαφώς πιο ισχυροί οι «ερυθρόλευκοι» στα αμυντικά ριμπάουντ (26.5 έναντι 20.3), τα συνολικά (38.4 – 32.5) και το ποσοστό στα δίποντα (59.1% ο Ολυμπιακός και 52.4% οι Σέρβοι).

Αν και σαφώς σε μικρότερη κλίμακα σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν – στοιχείο που αναμένεται να βελτιωθεί κλιμακωτά όταν θα βρει ρυθμό και ο Γουόκαπ θα είναι υγιής – ο Ολυμπιακός έχει 25,3% σε ασίστ ανά 100 κατοχές ενώ η Παρτιζάν πιο χαμηλά στο 23%.

Οι ασπρόμαυροι των Βελιγραδίου έχουν εκτός των άλλων από τα πιο χαμηλά pace (κατοχές στα 40′) στο θεσμό με 71.1 ενώ οι «ερυθρόλευκοι» που δεν φημίζονται για τον φρενήρη ρυθμό που δίνουν και τις γρήγορες εκτελέσεις του, παίζουν πιο γρήγορα με 73 κατοχές ανά ματς.