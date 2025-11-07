Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο νέος αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ υπέβαλε την παραίτησή του.

H ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση τις προηγούμενες ώρες κάνοντας λόγο για «θλίψη και οργή» αφού συμπεριέλαβε επώνυμες δημόσιες τοποθετήσεις του νέου αθλητικού δικαστή που όρισε ο ΕΣΑΚΕ, Νικήτα Βελία.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν μία σειρά από σχόλια του σε αθλητικά Μέσα της χώρας, αναφερόμενος και στον Δ. Γιαννακόπουλο, τον οποίο και απήλλαξε από την κατηγορία για δυσφήμηση του αθλήματος, με αφορμή ανάρτηση του τελευταίου κατά τη διάρκεια του αγώνα της 12.10.2025 μεταξύ των ομάδων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Καθώς και μία σειρά ακόμα από δημόσεις αναρτήσεις με τον μπασκετικό Ολυμπιακό στο επίκεντρο.

Οι Πειραιώτες εξέφρασαν με επίσημη ανακοίνωσή τους τη δυσφορία τους για τον ορισμό του Νικήτα Βελία ο οποίος ήταν αναπληρωματικό μέλος του Μονομελούς Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου της ΕΣΑΚΕ, αλλά και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, αφού είχε εκλεγεί με την παράταξη της προηγούμενης Προέδρου Μαργαρίτας Στενιώτη.

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, προσέφυγε στις αρμόδιες αρχές «για τη διαφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων της και την τιμωρία σκανδαλωδών συμπεριφορών που εκθέτουν τη Δικαιοσύνη», όπως ανέφερε. Και μερικές ώρες αργότερα από την δράση, ήρθε και η αντίδραση.

Ο πρωτοδίκης Νικήτας Βελίας αιτήθηκε την παραίτησή του από αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ, μετά τα τελευταία γεγονότα, στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της Αθήνας Χριστόφορο Λινό και η οποία έγινε δεκτή επισήμως. Αυτό που απομένει είναι η αντικατάστασή του.