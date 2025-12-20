Όσοι αγαπάτε το μπάσκετ και δεν βρήκατε χρόνο να απολαύσετε το «Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια», κάντε τον κόπο τις επόμενες ημέρες. Γιορτές έρχονται, ένα δώρο για τον εαυτό σας.

Ένα παιχνίδι στα όρια της μύθου και της πραγματικότητας. Από αυτά που αναρρωτιέσαι αν όντως έλαβε χώρα ή κάποιος τα… φουσκώνει. Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια έδειξαν… αλλεργικές στα αμυντικά τους καθήκοντα και χάρισαν στην μπασκετική Ευρώπη την ΜΑΤΣΑΡΑ του αιώνα.

Καταλανοί και Βάσκοι υπόσχονταν βάσει εικόνας το τελευταίο διάστημα, επιθετικό παροξυσμό στο «Palau Blaugrana» το βράδυ της Παρασκευής (19/12) στο πλαίσιο της 17ης στροφής της Ευρωλίγκα. Αυτό που έγινε όμως δεν ήταν απλά η χαρά του over. Αλλα ένας ατέλειωτος αγώνας που κράτησε 55 (!) λεπτά κόντρα σε δύο ομάδες που θα μπορούσαν να παίζουν μέχρι το πρωί.

Τελικώς ο Κέβιν Πάντερ κουράστηκε και είπε το άκουσμα της «χοντρής κυρίας» μετά το τέλος των τριών παρατάσεων να, σημάνει και το τέλος μιας αναμέτρησης που έμεινε και θα μείνει στα βιβλία της ιστορίας της διοργάνωσης. Και όχι δεν είναι τετριμένο ή κλισέ αλλά η πραγματικότητα.

Η Μπαρτσελόνα χρειάστηκε να βάλει 134 (!) πόντους για να κάμψει την σθεναρή αντίσταση της επικίνδυνης Μπασκόνια, οι 124 πόντοι της οποίας αποτελούν ρεκόρ συλλόγου στον θεσμό. Και πέμπτη καλύτερη επίδοση γενικότερα διαχρονικά.

«Έβρεξε» πόντους στη Βαρκελώνη, ο θεσμός γέμισε ρεκόρ. Ο συνολικός απολογισμός των 258 πόντων αποτελεί την ΚΟΡΥΦΑΙΑ πλέον επίδοση όλων των εποχών, στην 26χρονη οσονούπω ιστορία της διοργάνωσης. Απ’ όταν χώρισε τα… τσανάκια της με τη FIΒΑ και χάραξε τον δικό της δρόμο.

Ρεκόρ αποτελούν και οι 134 της καταλανικής ομάδας, η οποία σκαρφάλωσε στην κορυφή με 12-5 ρεκόρ και έπιασε την Χάποελ Τελ Αβίβ. Η επιστροφή του Τσάβι Πασκουάλ που δήλωσε περήφανος για τους παίκτες του και πως όταν εμφανίζεται αυτή η ομάδα όπως πρέπει, είναι καλύτερη απ’ όλες τις άλλες, σήμανε και την τακτοποίηση της τάξης. Έφερε μπασκετικές αρχές και ηρεμία στην Καταλονία.

Η τεράστια προσπάθεια της Μπασκόνια που έμεινε με τις εντυπώσεις, έμεινε στην μέση και παρέμεινε χωρίς νίκη εκτός έδρας (0-8).

Ένα ΕΠΙΚΟ παιχνίδι που πήρε κάποια από την «αστερόσκονη» και την αίγλη του Ρεάλ-Εφές των τεσσάρων παρατάσεων πριν από μερικά χρόνια στη Μαδρίτη. Κι όλα αυτά η Μπαρτσελόνα τα έκανε χωρίς τους απόντες Σενγκέλια και Βέσελι, στην επιστροφή του Νίκο Λαπροβίτολα στην ενεργό δράση, γέρνοντας προς τη δική της πλευρά την πλάστιγγα στο φινάλε με επιμέρους 12-2 στο τελευταίο έξτρα πεντάλεπτο που έβγαλε νικητή.